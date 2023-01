Autobiografía del príncipe Harry se vende con un frenesí solo comparable al que despertó la saga de Harry Potter

Pese a que la semana pasada diferentes medios británicos filtraron varias de las impactantes revelaciones del libro Spare (En la sombra), la polémica autobiografía del príncipe Harry, el interés de los seguidores de la familia real en Gran Bretaña se mantuvo cautiva a la espera de que el libro llegara, al fin, a las librerías este martes 10 de enero.

Ya se sabe que en estas páginas, el príncipe Harry lanzó una serie de acusaciones incendiarias contra miembros de su familia en su nuevo libro biográfico, que revela una serie de enfrentamientos privados entre él y otros altos miembros de la realeza y detalla su separación de los Windsor.

Por eso, el mismo día de su aparición en los estantes de las librerías, Spare se convirtió en el libro más vendido en el país en los últimos años, con un frenesí en ventas (en parte, gracias a las reservas que del libro varios lectores hicieron desde hace meses) solo comparable con el que despertó en su momento la saga de Harry Potter, cuya primera parte —Harry Potter y la piedra filosofal— vio la luz en 1997.

Horas después de su lanzamiento, la editorial Transworld Penguin Random House aseguró que la controvertida autobiografía se había convertido en el libro de no ficción más vendido durante su primer día en ventas, con más de 400.000 copias colocadas.

El director ejecutivo de la editorial, Larry Finlay, aseguró a los medios que solo los libros de ficción de la saga de Harry Potter se habían vendido a mayor velocidad que las esperadas memorias del hijo menor del rey Carlos III.

Según Finlay, es claro que todo este interés se acrecentó debido a que, por error, se adelantó su publicación en España, por lo que la prensa británica no ha ahorrado líneas para desvelar las partes más morbosas de la historia de Harry. Además, ese interés se vio alentado también por la entrevista de promoción del libro que el menor de los príncipes le diera a la CBS el pasado domingo.

Cinco revelaciones impactantes

1. Una discusión entre príncipes que terminó en golpes

Entre las afirmaciones más explosivas está la acusación de Harry de que el príncipe William, heredero al trono, lo tiró al suelo durante una discusión sobre Meghan Markle, duquesa de Sussex. El hecho se presentó en 2019, en la entonces casa de Harry y Meghan, Nottingham Cottage en los terrenos del Palacio de Kensington en Londres.

La supuesta pelea se produjo después de una acalorada conversación entre los dos hermanos, durante la cual el mayor de los hermanos llamó a Meghan “difícil”, “grosera” y “abrasiva”. La confrontación se intensificó hasta que William “me agarró por el cuello, rompió mi collar y… me tiró al suelo”, según lo escribe Harry.

En un momento de la pelea, Harry se fue a la cocina para calmarse, pero hasta allá lo siguió su hermano. “Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rompió mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”.

2. La súplica del rey Carlos: “No hagan mis últimos años una miseria”

Al finalizar el funeral del príncipe Felipe, esposo de Isabel II, Harry sostuvo una reunión con su padre y su hermano. “Aunque había volado a casa específica y únicamente para el funeral del abuelo, mientras estaba allí pedí esta reunión secreta con mi hermano mayor, Willy, y mi padre para hablar sobre el estado de las cosas. Para encontrar una salida”, escribe en el libro.

En esta foto de archivo fechada el viernes 5 de septiembre de 1997, el príncipe Carlos, a la derecha, acompaña a sus hijos, el príncipe Guillermo, a la izquierda, y el príncipe Harry, después de que llegaron al Palacio de Kensington en Londres para ver algunas de las flores y recuerdos guardados en memoria. de su madre, la princesa Diana. - Foto: AP

Según el duque de Sussex, “trató de explicar” su versión de las cosas. “Estaba nervioso, luchando por mantener mis emociones bajo control”, pero descubrió que su hermano y su padre habían “venido listos para pelear”. El recuento de Harry sugiere que las tensiones con William se mantuvieron altas y cita al rey rogándoles a sus hijos: “No hagan mis últimos años una miseria”, según las memorias.

3. “No te cases con Camila”

En otra anécdota de la autobiografía, Harry le dijo a su padre que no se casara con la actual reina consorte, Camila Parker, con quien Carlos III sostiene una relación sentimental desde muy joven. De acuerdo con el libro, Harry temía que fuera una “madrastra malvada”.

“Recuerdo haberme preguntado, justo antes del té, si sería mala conmigo. Si sería como todas las madrastras malvadas de los libros de cuentos. Pero no lo era. Al igual que Willy, sentí una verdadera gratitud por eso”, escribió.

Sin embargo, tanto William como Harry la llamaban la “otra mujer”, según el libro, en cuyas páginas se cuenta también que el mayor de los hermanos “albergó sospechas (de esa relación) durante mucho tiempo”, “lo que lo confundió, lo atormentó, y cuando esas sospechas se confirmaron, sintió una tremenda culpa por no haber hecho nada, no haber dicho nada antes”, escribe Harry.

4. Los muertos de Afganistán

El príncipe Harry afirma haber matado a 25 rebeldes talibanes mientras servía en el ejército británico en Afganistán, diciendo que en el fragor del combate veía a sus objetivos como “piezas de ajedrez” en lugar de personas.

El príncipe completó dos giras por Afganistán, una que abarcó de 2007 a 2008 y la otra de 2012 a 2013.

Los avances tecnológicos “en la era de los Apaches y las computadoras portátiles” le permitieron a Harry decir “con precisión cuántos combatientes enemigos maté”, agregando que, “sentí que era vital nunca rehuir a ese número”.

“Entonces, mi número: Veinticinco. No era un número que me diera ninguna satisfacción. Pero tampoco era un número que me avergonzara”, escribe.

5. Consumo de cocaína y pérdida de la virginidad

En España, el libro salió por error a la venta unos días antes de su estreno mundial. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images) - Foto: Getty Images

Harry admite haber consumido cocaína a los 17 años. “Yo había estado consumiendo cocaína en la casa de campo de alguien, durante un fin de semana de tiro, me ofrecieron una línea, y desde entonces he hecho algunas más”.

Dijo, sin embargo, que “no fue muy divertido”, y que no “me hizo particularmente feliz, ya que parecía alegrar a todos los que me rodeaban (...) Pero me hizo sentir diferente, y ese era el objetivo principal. Yo era un chico de 17 años profundamente infeliz dispuesto a probar casi cualquier cosa que pudiera alterar el status quo”, continúa Harry.

En otra parte de la autobiografía, Harry describe la pérdida de su virginidad en lo que él llama un “episodio sin gloria”, con “una mujer mayor”, a quien agregó que “le gustaban mucho los caballos, por lo que me trataba como a un semental joven”. El nombre de la mujer no se menciona en Spare.