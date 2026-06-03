Rodrigo Lara asegura tener reportes de cómo las disidencias de alias Calarcá estarían impulsando el voto por Iván Cepeda en el litoral Pacífico

En entrevista con SEMANA, el exsenador Rodrigo Lara, quien hace parte de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, aseguró que tiene reportes según los cuales las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, estarían presionando a los presidentes de las juntas de acción comunal para promover el voto a favor de Iván Cepeda.

La estrategia de Abelardo de la Espriella para derrotar a Iván Cepeda

“Tengo reportes del departamento del Caquetá en donde se señala que las disidencias, allá manda el bandido Calarcá, están citando a los presidentes de juntas de acción comunal para dictarles instrucciones respecto del voto a favor de Iván Cepeda”, señaló Lara.

En la misma línea, aseguró que esta situación también se estaría presentando en el litoral Pacífico, en el suroccidente del país, en zonas bajo el control del Clan del Golfo, así como en Antioquia y Guaviare.

Fin a las especulaciones: SEMANA conoció la decisión de Armando Benedetti sobre su supuesta llegada a la campaña de Iván Cepeda

Rodrigo Lara Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“El llamado que están haciendo es a salir a la calle, a desestabilizar el país, bloquear, vandalizar, amenazar e intimidar mediante las armas. Ese es el llamado que están haciendo con el desconocimiento de los resultados”.

Pero Rodrigo Lara no se quedó ahí. El exsenador también reveló datos que, según afirmó, permiten evidenciar cómo la campaña de Iván Cepeda logró la victoria en departamentos como Chocó, Nariño y Cauca con una votación que calificó como “atípica”.

La reconocida astróloga Mhoni Vidente predice la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia con “13,7 millones de votos”

Este es el mapa electoral entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda donde los grupos armados tienen control. Foto: IA

“Esos votos atípicos en varios municipios del litoral coinciden plenamente con el listado de los municipios de mayor riesgo por intervención de grupos armados que ha elaborado la Defensoría del Pueblo. Es decir, donde hay actores armados en estos departamentos y existe la posibilidad de constreñir al elector mediante las armas, Cepeda obtiene unas votaciones atípicas grotescas”, denunció Lara.

Según esa misma información, el candidato del partido de gobierno habría obtenido en esas zonas votaciones superiores al 70 % del total de los votos, con tasas de participación inferiores al 45 %; “es decir, donde hay baja participación, donde hay municipios con alto riesgo por la presencia de grupos armados y tiene votaciones atípicas, la respuesta es clara. Tenemos poblaciones totalmente secuestradas”.