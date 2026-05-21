Colombia, sin tiempo para prepararse ante Fenómeno de El Niño. El duro pronóstico de Andesco

Pese a que diversas autoridades oficiales y algunos voceros de gremio llaman a una preparación, ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño, cuya aparición en Colombia ya estaría más que asegurada: la probabilidad es del 82 %, el gremio Andesco asegura que ya tenemos el reloj en contra.

El apagón financiero del que venían hablando hace al menos tres años ahora se hará más visible, llevando inclusive a aumentar el riesgo de apagón, principalmente, en la región Caribe.

Energía en riesgo Foto: Getty Images

La empresa Air-e, clave para la energía en la zona norte de Colombia, está intervenida por el Estado, ante crisis económica aguda sin resolver, con lo cual, hay una deuda pendiente con el mercado eléctrico, la cual asciende a $2,7 billones. Esto podría generar un racionamiento del 20 % de la demanda del país, con pérdidas estimadas de $2,5 billones mensuales, estimó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

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Otra realidad que pone en riesgo la capacidad de Colombia de responder ante el Fenómeno de El Niño, que, además, será más agresivo de lo esperado, es la que hay con los proyectos para introducir nuevas fuentes energéticas. “En los últimos 6 años solo el 17,3 % de la nueva generación comprometida en subastas ha entrado en operación, dejando un déficit de energía firme estimado en 4,4 % para 2026–2027″, advierte el gremio del sector.

No es un juego

La amenaza que menciona Sánchez, a su juicio, no es un juego. Todo porque, para el sistema eléctrico colombiano, que depende de la generación hidráulica en un rango de 65 % a 70 %, la sequía activa la vulnerabilidad.

Riesgo de apagón. Foto: SUYATI - stock.adobe.com

“XM, operador del sistema eléctrico nacional, ya emitió alertas técnicas señalando que los embalses deben alcanzar al menos el 80 % de su capacidad antes de septiembre de 2026, y que durante el Fenómeno las plantas térmicas deberán operar a su máxima capacidad disponible para sostener el suministro”, recordó Andesco en su pronunciamiento.

La pregunta es si es posible prepararse antes de la temida llegada de El Niño. “Llevamos más de dos años advirtiendo sobre esta amenaza y lamentablemente el Gobierno minimizó estas alertas. Hoy el tiempo se agota y tenemos cinco factores que pueden materializar un racionamiento eléctrico: el clima y el Fenómeno de El Niño, la falta de energía firme y las señales adversas a las generadoras, el insuficiente gas natural nacional, los problemas financieros por falta de pago y el inesperado incremento en la demanda", manifestó Sánchez.

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El directivo gremial enfatizó en que no debimos perder nunca la soberanía energética, que blindaba al país de choques como el que ahora sobreviene.

La importación de gas, por ejemplo, subió, la demanda de energía se incrementó un 7,99 % frente al mismo periodo del año anterior.

Así que ahora, a correr, y sin saber si se podrá llegar a tiempo antes de que se apague la luz.