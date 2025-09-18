Burger King anuncia campaña publicitaria para los ‘Brayans’ del país, tras polémica con Gustavo Petro

Hace unos días se desató una nueva polémica por las declaraciones del presidente Gustavo Petro en medio de su consejo de ministros.

El mandatario se refirió, en forma de burla, a los ‘Brayans’ del país, usándolos como ejemplo para definir diversas situaciones cotidianas.

“Son muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayans. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas”, dijo inicialmente.“Los Brayans son hombres vampiros, porque en la sociedad hay hombres y mujeres vampiros, codiciosos, que no protegen a la mujer y a sus crías”, manifestó.

Frente a esto, un grupo de ciudadanos emitió un pronunciamiento por medio de las redes sociales, pidiendo un trato digno y respeto por parte del mandatario.

“Desde la Asociación de Brayans de Colombia informamos a la Presidencia de la República que ya estamos cansados. Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en meme y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral y personal”, señalaron los ciudadanos pertenecientes al movimiento.

A raíz de la polémica, Burger King, una de las principales cadenas de comida rápida del país, lanzó una nueva campaña publicitaria dirigida a las personas que estén registradas como Brayan en su documento de identidad.

Por medio de este documento, los ciudadanos pueden obtener una serie de beneficios en el menú que ofrece la marca.

“Aquí somos Brayan Lovers, por eso hicimos esta promo para demostrarles que aquí los queremos el doble. Trae tu cédula y te damos 2x1 en Bacon Feast WHOPPER®. Puedes caer con tu Brayan de confianza desde el 17 al 21 de septiembre a nuestros restaurantes", publicó la marca.

Burger King también aclaró que la promoción va dirigida a los ciudadanos que cuenten con el nombre, sin importar la forma en que se escriba.

“Nota aclaratoria: esto también incluye a los: Bryan, Braian, Brian, Bryant, Braiyan, Brayhan, Brahyam, Briahn, Brallan, y todas sus variantes existentes”, complementó la marca.

Burger King emitió una nueva promoción. | Foto: Burger King

Reacciones de los usuarios

Frente a esto, los usuarios de la marca se han pronunciado destacando la creatividad de los directores de marketing de la marca.