Grupo de ‘Brayans’ responde al presidente Petro tras declaraciones en el consejo de ministros y pide “trato digno”

El más reciente consejo de ministros del presidente Gustavo Petro dejó una frase que rápidamente se convirtió en tendencia nacional y generó una oleada de memes y respuestas humorísticas en redes sociales.

Durante su intervención, el mandatario afirmó que en los barrios populares “siempre hay un Brayan” que deja mujeres embarazadas y luego desaparece, a los que calificó además como “vampiros codiciosos”.

“Son muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayans. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas”, dijo inicialmente. “Los Brayans son hombres vampiros, porque en la sociedad hay hombres y mujeres vampiros, codiciosos, que no protegen a la mujer y a sus crías”, manifestó.

Las palabras de Petro causaron indignación en algunos sectores, pero sobre todo fueron replicadas en redes con memes y sarcasmo, lo que convirtió el tema en tendencia. Entre las reacciones, destacó la del influenciador Brayan Mantilla, conocido como El Brayan, quien publicó un video en TikTok que parodió la situación, y en pocas horas se hizo viral.

Rodeado de otros hombres y leyendo un comunicado ficticio, el creador de contenido anunció con ironía: “Los Brayans acabamos de ver este video. Comunicado oficial ABC: Asociación de Brayans de Colombia. Desde la Asociación de Brayans de Colombia informamos a la Presidencia de la República que ya estamos cansados. Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en meme y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral y personal”.

El clip incluyó testimonios de supuestos “Brayans” de distintas profesiones, como enfermeros, ingenieros, profesores y administradores, quienes refutaron la generalización hecha por el mandatario. “Como se puede evidenciar, hay Brayans de todas las índoles. Brayans trabajadores, Brayans soñadores, Brayans luchando por un futuro mejor. Nosotros no somos culpables del nombre que nos dieron nuestros papás”, añadió Mantilla en el video de parodia.

El mensaje concluyó con una petición en tono sarcástico. “Exigimos un trato digno para todos los Brayan, el derecho a que nuestro nombre no sea sinónimo de un chiste fácil. Por último, que se declare el Día Nacional del Brayan con festivo incluido, porque el respeto también se celebra. Por un país con más Brayans y menos prejuicios”.