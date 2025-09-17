Suscribirse

Grupo de ‘Brayans’ responde al presidente Petro tras declaraciones en el consejo de ministros y pide “trato digno”

El comentario del presidente provocó burlas y memes en redes sociales.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 10:32 p. m.
Grupo de 'Brayans' y el presidente Gustavo Petro
Grupo de 'Brayans' y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Captura de pantalla de Instagram / Presidencia

El más reciente consejo de ministros del presidente Gustavo Petro dejó una frase que rápidamente se convirtió en tendencia nacional y generó una oleada de memes y respuestas humorísticas en redes sociales.

Durante su intervención, el mandatario afirmó que en los barrios populares “siempre hay un Brayan” que deja mujeres embarazadas y luego desaparece, a los que calificó además como “vampiros codiciosos”.

Contexto: Gustavo Petro reaccionó a ola de críticas que ha recibido: “No veo por qué sea pecado el abrazo o el beso”

“Son muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayans. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva a las mujeres quién sabe a dónde, y después las deja embarazadas y botadas”, dijo inicialmente. “Los Brayans son hombres vampiros, porque en la sociedad hay hombres y mujeres vampiros, codiciosos, que no protegen a la mujer y a sus crías”, manifestó.

El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 15 de septiembre de 2025, en Bogotá
El comentario del presidente no pasó desapercibido en redes. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Las palabras de Petro causaron indignación en algunos sectores, pero sobre todo fueron replicadas en redes con memes y sarcasmo, lo que convirtió el tema en tendencia. Entre las reacciones, destacó la del influenciador Brayan Mantilla, conocido como El Brayan, quien publicó un video en TikTok que parodió la situación, y en pocas horas se hizo viral.

Rodeado de otros hombres y leyendo un comunicado ficticio, el creador de contenido anunció con ironía: “Los Brayans acabamos de ver este video. Comunicado oficial ABC: Asociación de Brayans de Colombia. Desde la Asociación de Brayans de Colombia informamos a la Presidencia de la República que ya estamos cansados. Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en meme y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral y personal”.

Contexto: Notarios denuncian al Gobierno Petro: alegan que fueron despedidos para repartir cargos como “botín político”

El clip incluyó testimonios de supuestos “Brayans” de distintas profesiones, como enfermeros, ingenieros, profesores y administradores, quienes refutaron la generalización hecha por el mandatario. “Como se puede evidenciar, hay Brayans de todas las índoles. Brayans trabajadores, Brayans soñadores, Brayans luchando por un futuro mejor. Nosotros no somos culpables del nombre que nos dieron nuestros papás”, añadió Mantilla en el video de parodia.

El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 15 de septiembre de 2025, en Bogotá
El presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros del 15 de septiembre de 2025. | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

El mensaje concluyó con una petición en tono sarcástico. “Exigimos un trato digno para todos los Brayan, el derecho a que nuestro nombre no sea sinónimo de un chiste fácil. Por último, que se declare el Día Nacional del Brayan con festivo incluido, porque el respeto también se celebra. Por un país con más Brayans y menos prejuicios”.

Contexto: Petro: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”

El video ya acumula más de 9.000 Me gusta en TikTok y cientos de comentarios de usuarios, muchos de ellos también llamados Brayan, que se unieron a la broma. Mientras tanto, la frase del presidente sigue circulando en redes, consolidándose como uno de los episodios recientes en los que Petro, conocido por expresiones polémicas, vuelve a convertirse en protagonista de la cultura del meme en Colombia.

