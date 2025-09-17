El país aún recuerda el vergonzoso momento que el presidente de la República, Gustavo Petro, le hizo vivir a Gloria Miranda, directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos.

En pleno evento público regional, y mientras la funcionaria de su gabinete estaba en la tarima, salió con una declaración que desató un contundente rechazo en Colombia: “Gloria, como todas las funcionarias del gobierno del cambio, es hermosa. Cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos dicen que son novias mías (risas). Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos (risas)”, de lo que hasta la defensora del Pueblo comentó.

Pero ese no fue el único hecho, ya que en el más reciente consejo de ministros, que se registró el lunes 15 de septiembre, en la Casa de Nariño y el cual fue televisado en vivo en cadena pública, dio una controversial intervención.

“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Dicen que no hable yo de eso, entonces hablo del hombre”, afirmó el presidente en la sesión de esa reunión de alto nivel, en la que participan todos los funcionarios de su gabinete.

El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 15 de septiembre de 2025, en Bogotá. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Sin embargo, y pese a la ola de críticas que ha recibido, el jefe de Estado, por medio de su cuenta personal de X dijo: “No veo por qué sea pecado el abrazo o el beso. Quién dijo que la caricia es dominación y no una forma de comunicación humana que solo expresa algo que ha permitido la existencia de nuestra especie humana en el planeta :el amor. Fea la sociedad donde prohíban el abrazo, el beso y la caricia”.

No veo porqué sea pecado el abrazo o el beso. Quien dijo que la caricia es dominación y no una forma de comunicación humana que solo expresa algo que ha permitido la existencia de nuestra especie humana en el planeta: el amor.



Fea la sociedad donde prohíban el abrazo, el beso y… https://t.co/TOjdHiNNZq — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 17, 2025

Una de las más fuertes reacciones en contra del presidente Petro la lanzó la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien rechazó ese comentario del mandatario en el consejo de ministros.

Vicky Dávila y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

“O sea, sinceramente me pareció asqueroso lo que hizo el presidente anoche. Porque uno no tiene que tener conectado eso con eso. Uno tiene que tener de esto y de esto mucho corazón”, subrayó Vicky Dávila.

Como Petro salió con esa bajeza sobre las mujeres, hoy terminaron preguntándome en un debate, donde yo era la única mujer, que si yo tenía conectado eso, con eso. A un hombre jamás se lo preguntarían. Qué degradación todo. pic.twitter.com/L8OKZikHAq — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 16, 2025

Y avanzó: “Eso es lo que tenemos que tener. Yo podría decir mil groserías acá, pero no las voy a decir, porque a las mujeres no nos pueden medir por eso”.