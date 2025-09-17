Suscribirse

Gustavo Petro reaccionó a ola de críticas que ha recibido: “No veo por qué sea pecado el abrazo o el beso”

El presidente está en el ojo del huracán por varios episodios que ha protagonizado contra las mujeres.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 3:06 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro.

El país aún recuerda el vergonzoso momento que el presidente de la República, Gustavo Petro, le hizo vivir a Gloria Miranda, directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos.

En pleno evento público regional, y mientras la funcionaria de su gabinete estaba en la tarima, salió con una declaración que desató un contundente rechazo en Colombia: “Gloria, como todas las funcionarias del gobierno del cambio, es hermosa. Cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos dicen que son novias mías (risas). Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos (risas)”, de lo que hasta la defensora del Pueblo comentó.

Contexto: A Gloria Miranda, dos veces viral con Petro, le piden renunciar: “Una vergüenza”

Pero ese no fue el único hecho, ya que en el más reciente consejo de ministros, que se registró el lunes 15 de septiembre, en la Casa de Nariño y el cual fue televisado en vivo en cadena pública, dio una controversial intervención.

Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Dicen que no hable yo de eso, entonces hablo del hombre”, afirmó el presidente en la sesión de esa reunión de alto nivel, en la que participan todos los funcionarios de su gabinete.

El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 15 de septiembre de 2025, en Bogotá
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 15 de septiembre de 2025, en Bogotá.

Sin embargo, y pese a la ola de críticas que ha recibido, el jefe de Estado, por medio de su cuenta personal de X dijo: “No veo por qué sea pecado el abrazo o el beso. Quién dijo que la caricia es dominación y no una forma de comunicación humana que solo expresa algo que ha permitido la existencia de nuestra especie humana en el planeta :el amor. Fea la sociedad donde prohíban el abrazo, el beso y la caricia”.

Una de las más fuertes reacciones en contra del presidente Petro la lanzó la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien rechazó ese comentario del mandatario en el consejo de ministros.

Vicky Dávila y Gustavo Petro.
Vicky Dávila y Gustavo Petro.

“O sea, sinceramente me pareció asqueroso lo que hizo el presidente anoche. Porque uno no tiene que tener conectado eso con eso. Uno tiene que tener de esto y de esto mucho corazón”, subrayó Vicky Dávila.

Y avanzó: “Eso es lo que tenemos que tener. Yo podría decir mil groserías acá, pero no las voy a decir, porque a las mujeres no nos pueden medir por eso”.

Contexto: Irene Vélez, en el foco de las redes sociales por reacción tras incómodo momento que hizo pasar Petro a una funcionaria

“A las mujeres nos tienen que medir por nuestra inteligencia y nuestra capacidad. Muchas gracias. Además, nunca a un hombre le preguntan si tiene el pipí conectado con el cerebro”, concluyó la precandidata, en defensa de las mujeres del país.

