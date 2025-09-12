Irene Vélez, en el foco de las redes sociales por reacción tras incómodo momento que hizo pasar Petro a una funcionaria

El presidente de la República, Gustavo Petro, lideró el jueves de esta semana un evento regional en el Cauca. Desde allí, dio un extenso mensaje, en donde radicalizó su discurso.

Sin embargo, en uno de los apartes de su intervención, el jefe de Estado hizo pasar un momento bastante incómodo a una de sus funcionarias, que estaba en la tarima.

Se trata de Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, a quien Petro le dio la palabra para que entregara detalles sobre los programas de lucha contra las drogas, que se concentran en la erradicación de cultivos lícitos en zonas clave del territorio nacional.

Luego de que terminó su exposición, Petro tomó la palabra: “Gloria, como todas las funcionarias del gobierno del cambio, es hermosa. Cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos dicen que son novias mías (risas). Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos (risas)”.

El presidente Gustavo Petro y la funcionaria Gloria Miranda. | Foto: Cuenta en X: @SoySustitucion

Pero las redes sociales se percataron de la reacción de la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez. La funcionaria fue captada por la transmisión oficial de la Presidencia con una risa, pese a la incomodidad de Miranda.

Irene Vélez ministra de Ambiente encargada. | Foto: Foto tomada de la transmisión en vivo de la Presidencia del evento en el Cauca

“No puedo estar más de acuerdo con esto. Qué asco y que incómodo momento. Ahhhh, pero como es Petro. Vieron la risita de Irene Vélez, qué horror! Validando el acoso”, dijo uno de los usuarios de X.

Otro internauta anotó: “La forma como se ríe Irene Vélez del comportamiento de Petro hacia Gloria Miranda delata su feminismo de dientes para afuera, pero claramente no lo interiorizó”.

“Si esto hace frente a una cámara y se atreve a publicar el vídeo, no imagino lo desagradable y abusivo que es este señor en privado. Presidente, ¡deje de tocar a las mujeres con las que trabaja! Quítele las manos de encima a sus funcionarias. Atrevido”, dijo una usuaria de X.

Si esto hace frente a una cámara y se atreve a publicar el vídeo, no imagino lo desagradable y abusivo que es este señor en privado.



Además, le lanzaron una aguda crítica a Petro: “Esto es claramente acoso, utilizando su figura de poder para hacer sentir a una funcionaria incómoda, escondiendo detrás de la broma una expresión burda de machismo. El lenguaje corporal lo dice todo en este video. Muy triste que esto ocurra y nadie levante la voz de protesta”.

“Que espectáculo tan innecesario… y ella se ve super incómoda”, insistió otro trino que criticó la actitud del presidente Gustavo Petro.