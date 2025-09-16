Suscribirse

Nación

Presidente Petro se fue contra los “Brayans”: “Después las deja embarazadas”

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro se dieron en medio del consejo de ministros de este lunes, 15 de septiembre.

Redacción Nación
16 de septiembre de 2025, 3:36 p. m.
El presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro. Imagen de archivo. | Foto: Colprensa

El presidente Gustavo Petro llevó a cabo este lunes 15 de septiembre un consejo de ministros y, en medio de sus extensas intervenciones, hizo unas declaraciones que se viralizaron en las redes sociales.

Contexto: Petro: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”

Al referirse a las condiciones sociales de los jóvenes, el presidente Petro dijo que hay “muchachos perdidos en la vida. Yo los llamo ‘Brayans’. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva las mujeres quién sabe a qué y después las deja embarazadas y botadas. Y uno de los mayores problemas de Colombia y Bogotá es la mujer embarazada”.

Tras lo manifestado por Petro, una funcionaria presente en el consejo de ministro intervino para recalcarle al jefe de Estado que no era “solo los Brayan” y que los hay “en todos los estratos sociales”.

Posteriormente, el presidente Petro siguió manifestando: “Los Brayans son hombres vampiros, porque en la sociedad hay hombres y mujeres vampiros, codiciosos que no van a proteger a la mujer y a sus crías”.

Tras lo manifestado por Petro este lunes en la noche, los comentarios de algunos internautas no se hicieron esperar y hubo quienes consideraron que lo dicho por el jefe de Estado tuvo un tinte clasista.

Contexto: Petro: “Lo ilícito se acaba quitándole la letra i y se vuelve lícito. Todo consiste en quitar la letra i”

“Los Brayans de la primera línea son tus fans número uno; Son datos del DANE y hay que darlos; ¿Uy porque qué tanta violencia, mi presi?; Luego dicen que los clasistas somos los de derecha; Tenemos nuestro Brayan de presidente; Si esto lo dice un político uribista, dicen que es clasista; Quién más Brayan que el que no crió algunos hijos; ¿Y la dignidad presidencial para cuando? No saben definitivamente el significado de dignidad; El presi es demasiado clasista como para ser progresista; Y ni hablar de algunos que las ponen en puestos públicos sin presentar pruebas”, comentaron algunos internautas, al respecto.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Israel inició operación ofensiva terrestre en Gaza, en medio de fuertes críticas internacionales. “Está cometiendo un genocidio”

2. Maduro ironiza con la recompensa de Estados Unidos por su captura y se compara con Messi y Darwin Núñez

3. Presidente Petro se fue contra los “Brayans”: “Después las deja embarazadas”

4. Estos serían los influencers que llegarían a ‘La casa de los famosos 3′; se llenaría de figuras polémicas

5. Exesposa de Petro cuenta que Canadá no le permitió viajar a ese país para visitar a su hijo, estos fueron los motivos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Petroembarazos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.