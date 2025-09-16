Presidente Petro se fue contra los “Brayans”: “Después las deja embarazadas”

El presidente Gustavo Petro llevó a cabo este lunes 15 de septiembre un consejo de ministros y, en medio de sus extensas intervenciones, hizo unas declaraciones que se viralizaron en las redes sociales.

Al referirse a las condiciones sociales de los jóvenes, el presidente Petro dijo que hay “muchachos perdidos en la vida. Yo los llamo ‘Brayans’. En todo barrio popular hay un Brayan que se lleva las mujeres quién sabe a qué y después las deja embarazadas y botadas. Y uno de los mayores problemas de Colombia y Bogotá es la mujer embarazada”.

Tras lo manifestado por Petro, una funcionaria presente en el consejo de ministro intervino para recalcarle al jefe de Estado que no era “solo los Brayan” y que los hay “en todos los estratos sociales”.

#Viral “En todo barrio popular hay un Brayan, que se lleva las mujeres quien sabe a qué y después las deja embarazadas”: la polémica afirmación del presidente Gustavo Petro en pleno Consejo de Ministros que ha generado opiniones divididas en redes sociales. pic.twitter.com/AqmfR4lHTX — Última Hora Col (@ultimahoracol_) September 16, 2025

Posteriormente, el presidente Petro siguió manifestando: “Los Brayans son hombres vampiros, porque en la sociedad hay hombres y mujeres vampiros, codiciosos que no van a proteger a la mujer y a sus crías”.

Tras lo manifestado por Petro este lunes en la noche, los comentarios de algunos internautas no se hicieron esperar y hubo quienes consideraron que lo dicho por el jefe de Estado tuvo un tinte clasista.