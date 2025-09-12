“Dejen de pensar que los colombianos somos bobos”: le dicen, en vivo, al presidente Petro

En medio de unas afirmaciones contenidas en una resolución aprobada por el Parlamento Europeo, el presidente Gustavo Petro fue señalado por el aumento de la polarización política en Colombia.

“Las declaraciones incendiarias difundidas por la Presidencia y otros actores políticos han contribuido a aumentar la polarización, la violencia política, el discurso de odio y la inestabilidad en el país”, se indicó desde el Parlamento Europeo.

En dicha resolución se hizo hincapié en la “situación en Colombia tras la reciente ola de atentados terroristas”, así como al atentado por el que terminaría falleciendo el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

Tras lo anterior, el presidente Petro aseguró desde Cauca, sin pruebas, que los asesinos de Miguel Uribe Turbay, supuestamente “viven en Europa”

Ahora, en El Debate de SEMANA, Julio César Triana, representante a la Cámara de Cambio Radical, se fue de frente contra el presidente Petro.

El congresista Triana, quien recientemente fue víctima de un atentado a bala cuando se movilizaba en su camioneta por el municipio de La Plata, Huila, dijo en El Debate que el Gobierno Petro y sus seguidores suelen convertir todo “en un discurso populista, luchas de clase, esclavistas y conquistadores”.

Por lo que, el representante Triana fue enfático en decir que al presidente Petro le incomodaba que en la resolución de Parlamento Europeo — bastante crítica con el Gobierno— se haga énfasis en clima de violencia política que se vive en Colombia.

“¿Acaso vamos a ocultar que hay violencia política?, ¿acaso vamos a ocultar el aumento de la violencia política en Colombia en los últimos tres años?, ¿acaso vamos a ocultar que existen todavía dudas y que no conocemos el fin de la investigación de la muerte de Miguel Uribe? Y les digo a ustedes mirándolos: ¿acaso vamos a desconocer que yo fui víctima de un atentado donde le impactaron 10 tiros de fusil 5.56 al vehículo en el que me desplazaba y el presidente dijo que yo había salido a buscar un retén?“, destacó Triana en El Debate.

En tal sentido, el representante Triana manifestó que lo anterior es una realidad que no se puede ocultar, ni tratar de distraer, con discursos populistas.

“Esa es una realidad que no se puede distraer con un discurso populista, con ondear la bandera de Bolívar, o la bandera de la guerra. Y mucho menos, también que dejen de pensar que los colombianos somos bobos. Que deje el presidente de pensar que él sacrifica su ciudadanía italiana. No, pues gran sacrificio él perder la ciudadanía italiana. Lo que está a punto de perder el presidente Petro es la ciudadanía colombiana si no gobierna a Colombia, si no se apersona y ejerce como jefe de Estado de los colombianos”, señaló Triana.

Sobre esto último dicho en El Debate por el congresista Triana, este jueves el presidente Petro manifestó en su discurso en el municipio de Timbío, Cauca, que renunciaría a su nacionalidad italiana si Europa continúa “apoyando las bombas que caen sobre Gaza”.