Suscribirse

EL DEBATE

“Dejen de pensar que los colombianos somos bobos”: le dicen, en vivo, al presidente Petro

El Parlamento Europeo lanzó recientemente una fuerte crítica al Gobierno del presidente colombiano.

Redacción Debate
12 de septiembre de 2025, 5:49 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 27 de agosto de 2025 en Bogotá
El presidente Gustavo Petro. Imagen de archivo. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

En medio de unas afirmaciones contenidas en una resolución aprobada por el Parlamento Europeo, el presidente Gustavo Petro fue señalado por el aumento de la polarización política en Colombia.

“Las declaraciones incendiarias difundidas por la Presidencia y otros actores políticos han contribuido a aumentar la polarización, la violencia política, el discurso de odio y la inestabilidad en el país”, se indicó desde el Parlamento Europeo.

En dicha resolución se hizo hincapié en la “situación en Colombia tras la reciente ola de atentados terroristas”, así como al atentado por el que terminaría falleciendo el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

Tras lo anterior, el presidente Petro aseguró desde Cauca, sin pruebas, que los asesinos de Miguel Uribe Turbay, supuestamente “viven en Europa”

Ahora, en El Debate de SEMANA, Julio César Triana, representante a la Cámara de Cambio Radical, se fue de frente contra el presidente Petro.

La controversia GLOBAL con Petro y el Parlamento Europeo. Vea lo que pasó | El Debate

El congresista Triana, quien recientemente fue víctima de un atentado a bala cuando se movilizaba en su camioneta por el municipio de La Plata, Huila, dijo en El Debate que el Gobierno Petro y sus seguidores suelen convertir todo “en un discurso populista, luchas de clase, esclavistas y conquistadores”.

Por lo que, el representante Triana fue enfático en decir que al presidente Petro le incomodaba que en la resolución de Parlamento Europeo — bastante crítica con el Gobierno— se haga énfasis en clima de violencia política que se vive en Colombia.

“¿Acaso vamos a ocultar que hay violencia política?, ¿acaso vamos a ocultar el aumento de la violencia política en Colombia en los últimos tres años?, ¿acaso vamos a ocultar que existen todavía dudas y que no conocemos el fin de la investigación de la muerte de Miguel Uribe? Y les digo a ustedes mirándolos: ¿acaso vamos a desconocer que yo fui víctima de un atentado donde le impactaron 10 tiros de fusil 5.56 al vehículo en el que me desplazaba y el presidente dijo que yo había salido a buscar un retén?“, destacó Triana en El Debate.

Contexto: Presidente Gustavo Petro dice que los asesinos de Miguel Uribe Turbay “viven en Europa”; no dio más información

En tal sentido, el representante Triana manifestó que lo anterior es una realidad que no se puede ocultar, ni tratar de distraer, con discursos populistas.

“Esa es una realidad que no se puede distraer con un discurso populista, con ondear la bandera de Bolívar, o la bandera de la guerra. Y mucho menos, también que dejen de pensar que los colombianos somos bobos. Que deje el presidente de pensar que él sacrifica su ciudadanía italiana. No, pues gran sacrificio él perder la ciudadanía italiana. Lo que está a punto de perder el presidente Petro es la ciudadanía colombiana si no gobierna a Colombia, si no se apersona y ejerce como jefe de Estado de los colombianos”, señaló Triana.

Sobre esto último dicho en El Debate por el congresista Triana, este jueves el presidente Petro manifestó en su discurso en el municipio de Timbío, Cauca, que renunciaría a su nacionalidad italiana si Europa continúa “apoyando las bombas que caen sobre Gaza”.

Contexto: Advierten lo que supuestamente busca Petro al hablar de perder su nacionalidad italiana: “Problemas severos”

“Mis ancestros dicen que vienen de una aldea cerca a Milán y que data por primera vez de un fraile que mandó un papa con un título, para tratar de ordenar un territorio que fue imperio y que quedó en la oscuridad cultural humana. Y, por otras razones, soy ciudadano de Italia. Pero tengo que decirle a Europa que, si siguen apoyando las bombas que caen sobre Gaza, yo mismo, aquí públicamente, renuncio a mi ciudadanía italiana y europea, porque quiero ser ciudadano de las tierras libres donde se defiende la democracia en la diversidad de la humanidad”, indicó puntualmente el jefe de Estado en su discurso en Cauca.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Puede un mensaje en redes sociales, celebrando la muerte de Charlie Kirk, tener consecuencias legales, profesionales o migratorias?

2. “Es una burla”: defensor de exesposa del exembajador de Colombia en Ghana reaccionó al cuarto aplazamiento de la imputación de cargos

3. Juan Fernando Petro, mencionado en investigación por magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio: “Nos costaría un millón de dólares”

4. Colombia genera reacción de la Fifa: informe sobre solicitud de boletas para el Mundial 2026

5. Hassam dejó en evidencia a su actual novia en pleno programa; Valentina Taguado no ocultó reacción

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Presidente Gustavo PetroParlamento EuropeoMiguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.