El Debate

Advierten lo que supuestamente busca Petro al hablar de perder su nacionalidad italiana: “Problemas severos”

El mandatario desató una gran controversia al hablar de su posible renuncia a esta nacionalidad.

Redacción Debate
12 de septiembre de 2025, 6:10 p. m.
Gustavo Petro y bandera de Italia
Gustavo Petro y bandera de Italia. | Foto: Foto 1: Anadolu / Foto 2: Getty Images

El presidente Gustavo Petro desató una nueva polémica en las últimas horas al hablar, durante un discurso en Cauca, de su nacionalidad italiana y la posibilidad de renunciar a ella si Europa continúa “apoyando las bombas que caen sobre Gaza”.

“Tengo que decirle a Europa que, si sigue apoyando las bombas que caen sobre Gaza, yo mismo, aquí, públicamente, renuncio a mi ciudadanía italiana y europea, porque quiero ser ciudadano de las tierras libres donde se defiende la democracia en la diversidad de la humanidad”, afirmó.

Julio César Triana, representante a la Cámara del Partido Cambio Radical, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y advirtió lo que, según él, está buscando Petro al poner sobre la mesa esa cuestión.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“El Gobierno y los seguidores de Petro suelen convertir todo en un discurso populista de lucha de clases, de esclavistas, de conquistadores, y no es así”, señaló.

El congresista defendió el informe que realizó el Parlamento Europeo, en el que habló de la violencia que hay en Colombia y los discursos incendiarios que llegan desde el ejecutivo de Petro.

En ese sentido, sostuvo que no se puede ocultar que existe violencia política en Colombia y que esta ha incrementado en los últimos tres años.

Por lo mismo, advirtió que en realidad lo que busca Petro al sacar a relucir lo de su nacionalidad es desviar la atención de los problemas reales que hay en el país.

“Que deje el presidente de hablar de que él sacrifica su ciudadanía italiana, pues ¡qué gran sacrificio es perder esa nacionalidad! Lo que está a punto de perder Petro es la ciudadanía colombiana si no gobierna el país, si no se apersona como jefe del Estado”, señaló.

gustavo petroPresidente
Gustavo Petro. | Foto: PRESIDENCIA

Triana cuestionó que hoy en día el máximo mandatario sea visto como un “líder mundial”, dejando en claro que lo verdaderamente importante debería ser el “líder colombiano y presidente de los colombianos”.

“El sacrificio de él no debe ser perder su nacionalidad italiana, el sacrificio debe ser gobernar Colombia y mantener buenas relaciones con los países. Eso es lo que creo que está pasando. Pero los sacrificios no son perder una nacionalidad”, apuntó.

Por esa misma línea, el militante de Cambio Radical remarcó que más allá de la solidaridad que debe existir por lo que pasa en la Franja de Gaza, lo verdaderamente importante es ayudar a las niñas y los niños más necesitados del país.

De hecho, cuestionó que, según él, Petro habla más de los problemas que pasan en otras partes del mundo, que de los que se presentan en su propia nación.

“Ahora, el discurso es del Parlamento Europeo y de la nacionalidad italiana. No, eso no puede convertirse ni en una excusa ni en un discurso político, evadiendo todos los problemas severos que tiene Colombia”, manifestó Triana.

“Aquí estamos llenos de dificultades que el presidente no mira porque está concentrado en lo internacional”, complementó el representante.

