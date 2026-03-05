Nariño

Disidencias asesinaron al hermano de Claudia Cabrera, candidata a la Cámara y exalcaldesa de Policarpa, Nariño

Hombres armados lo sacaron de su casa, frente a sus hijos, y minutos más tarde lo asesinaron.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 6:55 p. m.
Claudia Cabrera, candidata a la Cámara de Representantes.
Claudia Cabrera, candidata a la Cámara de Representantes.

Un nuevo hecho de violencia sacude al departamento de Nariño en medio del ambiente político previo a las elecciones. Héctor Cabrera Tarazona, hermano de la candidata a la Cámara de Representantes por el Partido de La U y exalcaldesa de Policarpa, Claudia Cabrera, fue asesinado este jueves luego de ser sacado por hombres armados de su vivienda en el casco urbano de ese municipio.

De acuerdo con información preliminar, hombres que serían integrantes de las disidencias de las Farc que delinquen en esa zona llegaron hasta la casa de la víctima, lo sacaron por la fuerza frente a sus hijos y lo obligaron a subir a un vehículo. Minutos después fue hallado sin vida a aproximadamente 15 minutos del lugar donde residía.

Claudia Cabrera, candidata a la Cámara de Representantes por Nariño.
Claudia Cabrera, candidata a la Cámara de Representantes por Nariño.

Las autoridades investigan la posible responsabilidad de estructuras armadas que hacen presencia en esa zona del departamento, particularmente el frente Franco Benavides, que delinque bajo el mando de Iván Mordisco, identificado por organismos de seguridad como uno de los principales cabecillas de las disidencias.

Esta estructura es señalada por autoridades de controlar corredores estratégicos para el narcotráfico y ejercer presión armada sobre varias comunidades.

Tras conocer el crimen, la candidata Claudia Cabrera se pronunció públicamente y denunció que su familia vuelve a ser víctima de la violencia que golpea al departamento.

“Hoy, asesinaron a mi hermano Chepe. Una vez más la violencia golpea a mi familia y a nuestra tierra. Este país no puede seguir normalizando la muerte y la impunidad”, manifestó.

En su declaración, Cabrera aseguró que, pese al dolor, continuará con su actividad política y con su aspiración al Congreso de la República.

“Hoy hablo con dolor, pero también con firmeza: no nos van a callar. Seguiremos luchando por la vida, la justicia y la paz”, afirmó.

La dirigente política ha denunciado en varias oportunidades amenazas en su contra por parte de grupos armados ilegales. Según ha señalado públicamente, estructuras vinculadas a las disidencias de las Farc la han intimidado en diferentes momentos debido a su actividad política en el departamento.

Cabrera es una de las figuras políticas más visibles de la región. Fue alcaldesa del municipio de Policarpa y recientemente participó en las elecciones a la Gobernación de Nariño, donde logró una votación significativa que la posicionó como una de las dirigentes con mayor proyección política en el departamento.

En el actual escenario electoral, su nombre figura entre los más opcionados para obtener una curul en la Cámara de Representantes por Nariño, lo que ha incrementado su visibilidad en la región.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre capturas o responsables directos del crimen, mientras organismos de seguridad adelantan operativos para esclarecer los hechos.

