Nariño

Lideresa nariñense Claudia Cabrera inscribió su candidatura a la Cámara de Representantes

La política recibió el aval del Partido de la U.

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 11:08 p. m.
Claudia Cabrera, candidata a la Cámara de Representantes por Nariño.
Claudia Cabrera, candidata a la Cámara de Representantes por Nariño.

La lideresa nariñense Claudia Cabrera, inscribió oficialmente su candidatura a la Cámara de Representantes bajo el lema “Por la grandeza de nuestra tierra”.

“Creo que en la grandeza de nuestra gente, en la grandeza de nuestra tierra, por eso mi compromiso en trabajar por la región. Sabemos que más allá de una candidatura está el mandato de las comunidades. Nosotros hacemos lo que la gente quiere que hagamos. Vamos a trabajar por el desarrollo, la seguridad y por generar nuevas oportunidades para que Nariño no sea la puerta trasera, sino la puerta grande de nuestro país”, manifestó Cabrera.

La exalcaldesa del municipio de Policarpa, entre 2026 y 2019, recibió el aval del Partido de la U.

Cabrera ya había estado en el partidor electoral, pero en una carrera por alcanzar la gobernación de Nariño en 2023.

“Claudia Cabrera representa a las mujeres víctimas, a líderes y lideresas, a niños, jóvenes y a toda la comunidad nariñense que busca una representación digna, firme, transparente y cercana en el Congreso de la República”, dijo la candidata.

Las elecciones legislativas serán el 8 de marzo de 2026.

Noticias relacionadas

NariñoElecciones 2026

