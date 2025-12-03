Suscribirse

Lideresa Claudia Cabrera radica el ‘Manifiesto Binacional 25N’ en el Congreso y logra que la Comisión de la Mujer sesione en Nariño

La presidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer confirmó que en febrero de 2026 el Congreso llevará una sesión oficial a Nariño.

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 10:09 p. m.
Lideresa Claudia Cabrera | Foto: cortesía

La líder nariñense Claudia Inés Cabrera Tarazona radicó ante la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer el ‘Manifiesto Binacional por la Vida y la No Violencia Contra las Mujeres’, documento construido durante la ‘Cumbre Binacional 25N de Mujeres Frontera Colombia–Ecuador’, realizada recientemente en Ipiales.

El texto reúne propuestas, denuncias y recomendaciones de mujeres colombianas y ecuatorianas que enfrentan violencias basadas en género en los territorios fronterizos.

Lideresa Claudia Cabrera radica Manifiesto Binacional 25N en el Congreso | Foto: cortesía

La radicación se llevó a cabo en el Congreso de la República y el documento fue entregado directamente a la presidenta de la Comisión, la representante Marelen Castillo. Durante la sesión, Cabrera expuso las conclusiones de la Cumbre, los riesgos específicos que viven las mujeres en Nariño y la urgencia de fortalecer las rutas binacionales de prevención, protección y atención.

En el encuentro, la Comisión anunció un compromiso considerado histórico por las organizaciones de mujeres: la Comisión para la Equidad de la Mujer sesionará oficialmente en Nariño en febrero de 2026. La sesión contará con la participación de autoridades locales, entidades nacionales y organismos de cooperación internacional, y tendrá como objetivo revisar el cumplimiento de compromisos, ejercer control político y avanzar en mecanismos de articulación entre Colombia y Ecuador para la protección de mujeres en frontera.

Cabrera destacó que el avance logrado es resultado de un esfuerzo colectivo. Señaló que el manifiesto “recoge la fuerza y el dolor de cientos de mujeres de ambos países” y que su radicación representa un paso para que la situación de la frontera “sea vista, escuchada y atendida con políticas reales y efectivas”.

La ‘Cumbre Binacional 25N’, que reunió a delegaciones de más de diez provincias ecuatorianas, autoridades gubernamentales, policiales, académicas y organizaciones sociales, se consolidó como un espacio sin precedentes de articulación entre ambos países. Su objetivo central fue visibilizar las violencias contra las mujeres y avanzar en acciones coordinadas para garantizar territorios libres de agresiones y discriminación.

