Claudia Cabrera, la lideresa social que sueña con ser la primera mujer candidata a la Gobernación de Nariño

El comité promotor Grupo Significativo de Ciudadanos Nariño Renace inscribió este miércoles, 8 de marzo, a la exalcaldesa de Policarpa y lideresa social Claudia Cabrera como su precandidata a la Gobernación de Nariño.

Con este paso inicia el proceso de recolección de firmas que, de cumplir con todos los requisitos legales, dejaría en firme la candidatura de Claudia Cabrera como la primera mujer en aspirar a liderar el departamento de Nariño.

La lideresa social Claudia Cabrera cuenta con el respaldo de múltiples liderazgos académicos y diversos sectores sociales. El comité está conformado por tres integrantes: la reconocida diseñadora de modas indígena Flor Inbacuan, perteneciente a la comunidad de los Pastos; la famosa emprendedora y diseñadora de joyas, Paola Cupacan; y el arquitecto Alan Albornoz Romo, quien es empresario y referente en los sectores de gastronomía y hotelería.

Claudia Cabrera, lideresa social y exalcaldesa de Policarpa, Nariño - Foto: Cortesía

Claudia Cabrera es reconocida por elevar su voz en escenarios internacionales como actual embajadora de paz. Ella, que ha sido víctima del conflicto armado, lidera varias campañas para devolverle a Nariño la tranquilidad y la competitividad empresarial.

“Quiero agradecer a todo el pueblo de Nariño, a toda la gente que cree en mí y que ha decidido darme su voto de confianza, gracias al comité promotor del Grupo Significativo de Ciudadanos Nariño Renace por confiar en mi liderazgo e inscribirme en la Registraduría como su precandidata a la Gobernación de Nariño mediante un proceso de recolección de firmas que avalarán mi candidatura”, señaló la hoy precandidata.

De igual manera, recalcó que la inscripción se realizó en un día tan simbólico como el 8 de marzo, “donde conmemoramos la lucha de la mujer en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo”.

Señala que su experiencia, carácter, experiencia y empoderamiento son sus principales cartas para que personas de diversos sectores sociales y empresariales se unan a su aspiración de llegar a ser la primera mujer gobernadora de Nariño.

“Soy una líder política y social por vocación, una mujer que no se queda callada frente a las injusticias. Desde niña he vivido el horror de la guerra y me duele el sufrir de mi pueblo. Soy la voz de la mujer nariñense y he hablado por muchas y por muchos en defensa de sus derechos; me caracteriza mi valentía y gallardía para enfrentarme a la adversidad”, señaló Claudia tras salir de la Registraduría Departamental.

La precandidatura de Claudia se encuentra fortalecida por un grupo de empresarios, referentes culturales, académicos y diversos sectores políticos y sociales del departamento.