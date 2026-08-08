En la noche de este sábado 8 de agosto, la paz del corregimiento de Guamalito, en jurisdicción del municipio de El Carmen, Norte de Santander, fue arrebatada. Un tiroteo, calificado como un hostigamiento contra la estación de Policía del sector, alteró la noche de los habitantes en una jornada marcada por varios hechos violentos.

Gobierno De La Espriella ordena operación para dar con los responsables del atentado en la vía Panamericana

La Fuerza Pública ya activó el protocolo de respuesta, que priorizará el control de la situación y la protección de la población civil. Hasta el momento, no se ha establecido el origen del violento hecho. Sin embargo, el hostigamiento coincide con el primer día oficial de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia y una jornada que también estuvo marcada por otros dos atentados.

Sábado enmarcado por atentados

La jornada de este sábado 8 de agosto estuvo marcada por varios hechos violentos en diferentes regiones del país. Los dos casos reportados durante el día tuvieron como objetivos instalaciones relacionadas con la Fuerza Pública y un corredor vial estratégico.

Uno de los hechos se presentó en el sector de Mondomo, en el departamento del Cauca, donde se registró un ataque contra un peaje ubicado sobre la vía Panamericana. El desafortunado hecho dejó dos personas heridas y provocó daños en la infraestructura del peaje.

Tras el ataque, las autoridades desplegaron acciones para establecer quiénes estuvieron detrás de la acción violenta. El Gobierno también ordenó una operación para ubicar a los responsables.

La importancia del hecho está relacionada además con el lugar donde ocurrió. La vía Panamericana es uno de los principales corredores de conexión del suroccidente del país, región en la que se posesionó Abelardo De La Espriella.

Ataque contra una estación de Policía en Cesar

Otro de los hechos registrados este sábado ocurrió en San Roque, Cesar. Según informó la Policía Nacional, la subestación de Policía fue atacada con explosivos lanzados mediante drones.

El ataque dejó muerto al subintendente Argemiro Rodelo Canchila, de 43 años, quien se encontraba cumpliendo labores en la institución. La Policía Nacional condenó el hecho y anunció acciones para establecer quiénes participaron en el ataque.

Asesinan a subintendente de la Policía durante atentado terrorista con drones a estación en Cesar

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella le hizo frente a esta jornada y, coherente con su discurso de campaña, insistió en el respeto por la Fuerza Pública con vehemencia y autoridad. El mandatario ya tuvo un gran logro en sus primeras horas de Gobierno con la captura de alias “Bonito” o “Boni”.

Entonces, el mandatario reiteró lo siguiente: “A los delincuentes se les acabó la impunidad. La autoridad del Estado se respeta”.