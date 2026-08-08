En la noche de este sábado 8 de agosto, la paz del corregimiento de Guamalito, en jurisdicción del municipio de El Carmen, Norte de Santander, fue arrebatada. Un tiroteo, calificado como un hostigamiento contra la estación de Policía del sector, alteró la noche de los habitantes en una jornada marcada por varios hechos violentos.
La Fuerza Pública ya activó el protocolo de respuesta, que priorizará el control de la situación y la protección de la población civil. Hasta el momento, no se ha establecido el origen del violento hecho. Sin embargo, el hostigamiento coincide con el primer día oficial de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia y una jornada que también estuvo marcada por otros dos atentados.
A esta hora se registra un fuerte hostigamiento armado contra la estación de Policía del corregimiento de Guamalito, en jurisdicción del municipio de El Carmen, Norte de Santander.— Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 9, 2026
Las autoridades y la Fuerza Pública ya se encuentran atendiendo la emergencia y mantienen activos… pic.twitter.com/nm3rCHuBUK
Sábado enmarcado por atentados
La jornada de este sábado 8 de agosto estuvo marcada por varios hechos violentos en diferentes regiones del país. Los dos casos reportados durante el día tuvieron como objetivos instalaciones relacionadas con la Fuerza Pública y un corredor vial estratégico.
Uno de los hechos se presentó en el sector de Mondomo, en el departamento del Cauca, donde se registró un ataque contra un peaje ubicado sobre la vía Panamericana. El desafortunado hecho dejó dos personas heridas y provocó daños en la infraestructura del peaje.
Un artefacto explosivo fue detonado contra el peaje que se encuentra en construcción sobre la doble calzada de la vía Panamericana, en el sector de Mondomo, Cauca. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/POTfexn9O2— Revista Semana (@RevistaSemana) August 8, 2026
Tras el ataque, las autoridades desplegaron acciones para establecer quiénes estuvieron detrás de la acción violenta. El Gobierno también ordenó una operación para ubicar a los responsables.
La importancia del hecho está relacionada además con el lugar donde ocurrió. La vía Panamericana es uno de los principales corredores de conexión del suroccidente del país, región en la que se posesionó Abelardo De La Espriella.
Ataque contra una estación de Policía en Cesar
Otro de los hechos registrados este sábado ocurrió en San Roque, Cesar. Según informó la Policía Nacional, la subestación de Policía fue atacada con explosivos lanzados mediante drones.
El ataque dejó muerto al subintendente Argemiro Rodelo Canchila, de 43 años, quien se encontraba cumpliendo labores en la institución. La Policía Nacional condenó el hecho y anunció acciones para establecer quiénes participaron en el ataque.
Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella le hizo frente a esta jornada y, coherente con su discurso de campaña, insistió en el respeto por la Fuerza Pública con vehemencia y autoridad. El mandatario ya tuvo un gran logro en sus primeras horas de Gobierno con la captura de alias “Bonito” o “Boni”.
Entonces, el mandatario reiteró lo siguiente: “A los delincuentes se les acabó la impunidad. La autoridad del Estado se respeta”.
Golpe contundente contra el crimen organizado.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 8, 2026
El Ejército Nacional, a través del GAULA Meta, capturó en el municipio de Guamal, Meta, al segundo cabecilla de los mal llamados “Comandos de Frontera”, integrante del GAOR Estructura 48, conocido con los alias de “Bonito” o “Boni”.… pic.twitter.com/bYKkXeald5