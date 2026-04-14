El planteamiento de Petro para conectarse con el universo: “O te has consumido quién sabe qué vainas”

En medio del consejo de ministros que se llevó a cabo este lunes 13 de abril desde Ipiales, el presidente Gustavo Petro invitó a los funcionarios en el lugar a escuchar la frecuencia 852 Hz, dado que, según su planteamiento, ayuda a conectarse con el universo.

“Nosotros realmente somos una combinación de muchas sangres, 132 pueblos del mundo en nuestras sangres, y es un deber mirar nuestros ancestros hasta donde podemos y entenderlos, no para imitarlos, sino para tomar enseñanza. Los invito a ver la frecuencia 852 Hz y me entenderán. Es fácil ponerla, porque te juntas al universo, entonces dices que eres marciano y estás en el extraterrestre (risas), o te has consumido quién sabe qué vainas”.

“Si no le gusta, cállese”: Gustavo Petro arremetió contra iglesias que piden no votar por candidatos presidenciales

Agregó: “Pero solo hay que oír y ver lo que en general la gente no ve, y es una glándula que tenemos en el cuerpo que simplemente hay que estimular. Pero no sigo por ahí, después me sacan de aquí”.

“Clítoris amarrado al cerebro y pene amarrado al cerebro”

No fue el único comentario del presidente Petro que llamó la atención en medio del consejo de ministros de este lunes.

En otra intervención, el jefe de Estado cuestionó a la famosa cantante Shakira por una frase que dice en la canción que se titula Bzrp Music Sessions #53.

En dicha canción de Shakira con el productor argentino Bizarrap, la barranquillera dice: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

“No hay derecho que eso sea un presidente”: le caen en vivo a Petro tras su inédita declaración

Al respecto, el jefe de Estado dijo: “A mí me sacó la chispa Shakira cuando dijo ‘las mujeres facturan’. El cuerpo no se vende, porque es de la vida, no del mercado. Ni por poquito, ni por mucho, porque se vuelven esclavos y esclavas, ¡por Dios! Clítoris amarrado al cerebro y pene amarrado al cerebro. ¿Quién dijo que es pecado decir los nombres científicos por su nombre? En la sexualidad juega el cerebro; la sensibilidad está ligada a los nervios y los nervios llegan al cerebro”.