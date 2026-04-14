“Si no le gusta, cállese”: Gustavo Petro arremetió contra iglesias que piden no votar por candidatos presidenciales

Se siguen conociendo detalles del más reciente consejo de ministros que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, desde Ipiales, en el departamento de Nariño, el cual se enfocó en abordar el paro que estalló por el evalúo catastral.

Sin embargo, uno de los apartes de la intervención del Jefe de Estado abrió un polémico tema sobre las iglesias y los candidatos presidenciales. En esa reunión de alto nivel cuestionó que en los sermones se pida no votar por candidatos presidenciales.

Ciudadana se acercó a la caravana presidencial y le mostró a Petro pancarta con fuerte reclamo: “Que también nos escuchen”

Sumado a ello, el mandatario colombiano envió un mensaje a la Policía Nacional, para que tome cartas en el asunto: “Entonces, señor director de la Policía, miren a ver qué hacen. No puede haber exclusión ni en los sitios de culto de Colombia, porque hay libertad de creencias”.

“Y los franquistas disfrazados no pueden imponer las creencias en Colombia, y menos de manera tan fatídica como pedirle a la gente que no vote por tal o cual. ¿Cómo se le ocurre? Estamos en elecciones y aquí hay libertad del voto. Si no le gusta, cállese”, aseguró el Presidente Gustavo Petro.

Consejo de ministros del Gobierno Nacional en Ipiales. Foto: Presidencia de la República.

Además expresó en su intervención, bajo la mirada de todos funcionarios de su gabinete: “Los feligreses tienen la libertad de, de acuerdo a sus creencias o de acuerdo a su pensamiento, de votar por el que se le dé la gana. O sea, aquí nadie vinculado a la Fuerza Pública hace política”.

“Ya me toca sacar unas personas por estar en eso, apostando a ver quién va a ser la próxima candidatura, a ver si tumban a los comandantes de hoy y se ponen ellos de comandantes. No, señor. Esos son los caminos de la violencia y la codicia. y Jesús no era ni violento ni codicioso, o en este momento nadie que esté en la Fuerza Pública por sí mismo, para sí mismo, puede hacer política bien”, insistió el jefe de Estado en esa reciente sesión del consejo de ministros que se llevó a cabo en horas de la noche del lunes de esta semana.

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Cabe reseñar, que en varios escenarios el mandatario colombiano en eventos regionales ha insistido en sus discursos que su deseo es que continúe un proyecto progresista que profundice en sus políticas sociales. Frente a esas intervenciones sectores políticos han advertido que Petro estaría participando en política.