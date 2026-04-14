Ciudadana se acercó a la caravana presidencial y le mostró a Petro pancarta con fuerte reclamo: “Que también nos escuchen”

Previo a la más reciente sesión del consejo de ministros que se llevó a cabo el lunes de esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó un recorrido por Ipiales, en el departamento de Nariño.

Lo hizo en la caravana presidencial y varios habitantes de esa región salieron a las calles para saludarlo; sin embargo, un episodio no pasó desapercibido.

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Inclusive el momento quedó registrado en las propias redes sociales del mandatario colombiano con un video que publicó de ese recorrido. Se trata de una ciudadana que se acercó a la caravana del presidente con una pancarta, la cual tenía un impactante mensaje que evidencia la crisis que atraviesa la salud en el país.

“¡¡¡¡Presidente!!!!, SOS, los pacientes con enfermedades huérfanas necesitamos que también nos escuchen. Que la salud sea prioridad”, se leía en la pancarta.

Pantallazo tomado de la historia que publicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta personal de Instagram el 13 de abril de 2026. Foto: Pantallazo tomado de la historia que publicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta personal de Instagram el 13 de abril de 2026.

Entre tanto, ese llamado de atención de la ciudadana en Ipiales se dio el mismo día en que el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, asistió a la audiencia técnica para verificar el cumplimiento de la sentencia que pidió reajustar el cálculo de la UPC.

Al finalizar esa audiencia, el alto funcionario del Gobierno nacional solicitó al Congreso de la República avanzar en la aprobación de la polémica reforma a la salud.

“La reforma está viva. Los senadores amigos pidieron que se apelara; la apelación tiene que ser ante la plenaria del Senado […]. Yo espero que los presidentes de las comisiones entiendan la importancia de esa apelación, para que sea el Congreso el que decida sobre continuar y aprobar una reforma que se hace cada día más necesaria”, expresó en los pasillos del Palacio de Justicia el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo pidió al Senado avanzar con la reforma a la salud y lanzó duros reclamos contra el director de la Andi, Bruce Mac Máster. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/WfVPnIHOwM — Revista Semana (@RevistaSemana) April 13, 2026

Además, afirmó: “Hoy los empresarios no pagan. Las excepciones el año pasado fueron de 20 billones. En los años, desde 2018 al día de hoy, los empresarios han dejado de pagar 52 billones de pesos; señor Bruce Mac Master: usted ha dejado de pagar con su gente agremiada 52 billones de pesos”.

“Hoy lo que estamos viendo acá es un juicio oral que no ha permitido que inclusive el pueblo en general pudiera haber escuchado mi disertación. Tengo que hacer ese reclamo con todo el respeto que ustedes merecen, pero no puede ser, de ninguna manera, que ante un juicio como este, no tenga yo la posibilidad de que, por lo menos, el pueblo de Colombia tenga la posibilidad de saber a través de la transmisión qué fue lo que yo expuse para mi defensa”, concluyó el ministro de Salud.

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Por último, las dificultades en el sistema de salud las han venido advirtiendo varios sectores políticos al indicar que se presenta escasez de medicamentos y problemas con la asignación de citas para la atención de enfermedades.