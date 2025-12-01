Suscribirse

DHL advierte sobre los desafíos logísticos para el e-commerce en la temporada alta de fin de año

La compañía señala que el aumento de compras y devoluciones exige fortalecer la operación logística y la experiencia del cliente.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 6:23 p. m.
DHL Supply Chain
DHL Supply Chain | Foto: Suministrada / API

La temporada alta de fin de año representa uno de los mayores retos para las empresas que venden en línea en Colombia. Las promociones de Black Friday, Cyberlunes y las compras navideñas incrementan el volumen de pedidos y presionan a los comercios digitales a garantizar procesos de entrega rápidos, seguros y con devoluciones eficientes. En un contexto donde los consumidores exigen inmediatez y confiabilidad, el fulfillment —la preparación y gestión de pedidos desde la compra hasta la entrega final o devolución— se convierte en una etapa decisiva para la experiencia del cliente.

“El consumidor digital no busca solo adquirir un producto, también espera confianza en cada entrega. El estudio global DHL E-Commerce Trends Report 2025 revela que ocho de cada diez consumidores abandonan una compra si su opción de entrega preferida no está disponible. La experiencia del cliente digital no termina con la compra, realmente empieza con la entrega”, señaló Robinson Vásquez, presidente de DHL Supply Chain Colombia.

Una gestión ineficiente puede resultar en pérdida de ventas y reputación, mayores costos operativos por reprocesos logísticos y afectaciones en la confianza de aliados e inversionistas. Para enfrentar el incremento de pedidos, DHL Supply Chain recomienda anticipar la planificación de inventarios, integrar sistemas de venta, fortalecer la trazabilidad en tiempo real, optimizar las devoluciones —que en 2024 concentraron el 38 % de las quejas según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE)— y trabajar con aliados especializados.

En este contexto, DHL presentó su solución DHL Fulfillment Network, un modelo logístico integral para empresas B2B y B2C que integra almacenamiento, alistamiento, distribución y devoluciones con visibilidad operativa en tiempo real. “En DHL acompañamos a nuestros clientes en ese desafío, integrando tecnología, visibilidad y control en cada etapa de la gestión de pedidos”, indicó Vásquez.

El comercio electrónico en Colombia mantiene su expansión: la CCCE reportó ventas online por 26,9 billones de pesos en el segundo trimestre de 2025 y Payments CMI proyecta un crecimiento anual compuesto del 16 %.

