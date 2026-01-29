Andi

Andi prende las alertas por el impacto del salario mínimo en el empleo de 2026

Aunque la medida busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, empresarios alertan riesgos en costos laborales y contratación formal.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
29 de enero de 2026, 9:52 p. m.
Las remesas alcanzaron niveles históricos y apoyaron la demanda interna.
Las remesas alcanzaron niveles históricos y apoyaron la demanda interna. Foto: Getty Images/Adobe Stock/Montaje:Semana

El incremento del salario mínimo para 2026 no cerró la discusión económica: la abrió. Con el ajuste en marcha, empresarios, gremios y analistas centran ahora su atención en los impactos que podría tener sobre el mercado laboral y el desempeño de la economía.

Aunque la medida busca acercar los ingresos laborales a un nivel considerado un “salario vital”, su magnitud ha generado una fuerte reacción entre los empresarios, quienes advierten posibles efectos negativos en la economía real del país.

Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), este incremento salarial equivale a 4,6 veces la inflación de 2025, 5,9 veces la inflación proyectada para 2026 y 8,1 veces el crecimiento del PIB, criterios técnicos que tradicionalmente orientan la fijación del salario mínimo y que en esta ocasión habrían sido superados.

Colpensiones confirma cómo quedarán los jubilados con el reajuste de mesadas, tras el alza del salario mínimo

Empresarios y representantes del sector productivo señalan que el alza puede elevar considerablemente los costos laborales, principalmente en sectores intensivos en mano de obra como comercio minorista, servicios y manufactura.

Macroeconomía

Aeronáutica Civil entrega nuevos avances en investigación del siniestro que cobró la vida de 15 personas en avión de Satena

Macroeconomía

¿Cuánto se recibe realmente al pensionarse con 1.300 semanas en Colpensiones?

Macroeconomía

Precio del euro sigue al alza: así se cotiza la divisa este jueves 29 de enero

Macroeconomía

Subsidios en Colombia: el paso clave para verificar si usted es beneficiario en el 2026

Macroeconomía

Dólar cerró a la baja este 29 de enero: precio oficial de la moneda

Macroeconomía

Una nueva puerta para salir de las deudas: así cambió la ley de insolvencia en Colombia

Macroeconomía

Cómo amanece el dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 29 de enero

Dinero

¿Se disparará la inflación este año tras el aumento de salario mínimo? Estos son los cálculos de hasta dónde puede llegar

Macroeconomía

Salir a rumbear ya no es lo mismo: la noche también siente el golpe del alza del salario mínimo

Macroeconomía

Gastos imprevistos: la principal razón por la que los colombianos piensan endeudarse

Estos costos adicionales no solo afectan directamente la nómina de millones de trabajadores, sino que también tienen un efecto dominó sobre otros rubros de gasto empresarial, como servicios, insumos y logística.

En muchas compañías, la nómina representa una proporción significativa de los gastos operativos, y pasar de una proyección de incremento moderado (entre 10 y 15 %) a uno tan alto exige ajustes rápidos dentro de presupuestos que ya estaban definidos para el inicio del año.

El contexto económico en el que se dan estas discusiones no es menor. Colombia ha registrado en los últimos años un crecimiento por debajo de su potencial.

En 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) avanzó apenas 0,7 %, mientras que en 2024 la economía creció 1,6 %. Para 2025, aunque el desempeño ha mostrado una leve mejora con un crecimiento cercano al 2,8 % en los primeros nueve meses del año, el impulso ha provenido principalmente del consumo de los hogares.

Amenazas no frenan demanda contra el aumento del salario mínimo. Así va el proceso en el Consejo de Estado

Ese compartimento ha estado respaldado, en buena medida, por factores externos y no estructurales, como el ingreso récord de remesas, que alcanzaron los 10.854 millones de dólares, y por los altos precios internacionales del café. Sin embargo, este dinamismo no ha sido suficiente para elevar el crecimiento potencial del país.

Salario Mínimo 2026
La inversión se mantiene en niveles inferiores a los registrados en la década pasada. Foto: Adobe Stock

Los gremios han advertido que esta presión de costos podría traducirse en traslados de precio al consumidor, fenómeno que a su vez podría alimentar presiones inflacionarias en ciertos bienes y servicios en 2026, reduciendo el efecto real del aumento salarial en poder de compra.

Si bien un mayor salario puede beneficiar a los trabajadores de menores ingresos, también puede tener efectos adversos en el empleo formal si las empresas deciden restringir nuevas contrataciones o postergar aumentos para empleados que ganan más del mínimo, con el fin de absorber la carga financiera.

Los empresarios recuerdan que el proceso de negociación tradicional del salario mínimo en Colombia se realiza entre empleadores, trabajadores y Gobierno, tomando como base variables como inflación y productividad. En esta ocasión, la medida fue adoptada por decreto luego de que no se alcanzara un acuerdo en la mesa de concertación.

Por reforma laboral y alza del salario mínimo se perderán 734.000 empleos formales, estiman economistas de Bancolombia

Este tipo de aumentos “fuera de los rangos técnicos” puede introducir riesgos en la economía general: elevar los costos de producción, afectar la competitividad de las empresas y, eventualmente, generar ajustes en precios y empleo.

Frente a estas preocupaciones, algunos representantes del Gobierno han defendido la medida como un esfuerzo por mejorar el ingreso de los trabajadores y reducir la desigualdad.

Más de Macroeconomía

Accidente de Satena

Aeronáutica Civil entrega nuevos avances en investigación del siniestro que cobró la vida de 15 personas en avión de Satena

Según proyecciones del Dane, se calcula que para el año 2050 el 25 % de la población en Colombia será de adultos mayores, alrededor de 15 millones de habitantes.

¿Cuánto se recibe realmente al pensionarse con 1.300 semanas en Colpensiones?

Esto podría suceder el próximo año.

Andi prende las alertas por el impacto del salario mínimo en el empleo de 2026

En Colombia, las personas que se acercan a la edad de jubilación tienen la posibilidad de trasladarse entre los regímenes pensionales público y privado, pero este proceso no se realiza de manera directa. Para quienes consideran cambiar de régimen, existe un mecanismo obligatorio llamado doble asesoría, que permite tomar decisiones informadas sobre el futuro pensional.

Precio del euro sigue al alza: así se cotiza la divisa este jueves 29 de enero

Fortalecer la educación financiera desde la escuela y los territorios es una apuesta estructural por la autonomía económica, la reducción de desigualdades y el desarrollo del país.

Subsidios en Colombia: el paso clave para verificar si usted es beneficiario en el 2026

Stock Market Data, Stock Market and Exchange, Stock Market Crash, Dollar Sign, Moving Down

Dólar cerró a la baja este 29 de enero: precio oficial de la moneda

.

Una nueva puerta para salir de las deudas: así cambió la ley de insolvencia en Colombia

Dólar dólares

Cómo amanece el dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 29 de enero

.

Federación de Cafeteros amplía centros industriales en regiones clave

Dolar

Dólar amanece con poco movimiento en Colombia, pero más caro: precio oficial del 29 de enero

Noticias Destacadas