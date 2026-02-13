¿Por qué no hay voto electrónico en Colombia?

En tiempos de digitalización acelerada resulta llamativo que Colombia aún no haya adoptado el voto electrónico. Sin embargo, para las autoridades electorales la razón va mucho más allá de un asunto tecnológico, tiene que ver con un factor clave: la confianza en los resultados.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha insistido en que el voto electrónico no puede imponerse sin un amplio acuerdo político y social. “No es que yo no sea partidario del voto electrónico, pero el día que Colombia se anime a ese sistema tiene que haber un consenso nacional muy grande, porque genera dudas”, afirmó en el programa El Debate, de SEMANA.

Para Penagos, el valor del sistema actual está en su capacidad de verificación. Las actas se diligencian a mano, son firmadas por los jurados y pueden ser revisadas por partidos y testigos electorales. “El voto manual es la mejor herramienta para certificar y tener fe en los resultados”, ha reiterado.

Infraestructura, consenso y lecciones internacionales

A la desconfianza se suman las condiciones del territorio. En muchas zonas del país no hay conectividad estable, existen problemas de energía eléctrica y muchos puestos de votación solo son accesibles por ríos, carreteras que no están en las mejores condiciones y trochas. Implementar el voto electrónico en todo el país implicaría altos costos y riesgos operativos.

Penagos también ha cuestionado la idea de que Colombia esté “atrasada” por no usar este sistema. Y recordó que en buena parte de Europa el voto electrónico no existe e, incluso, en algunos países fue abandonado por razones de transparencia y derechos fundamentales.

Así las cosas, la ausencia del voto electrónico en Colombia no responde a una incapacidad para dar el salto tecnológico sino a una decisión política e institucional. Mientras no exista un consenso amplio y garantías absolutas de auditoría y confianza, el país seguirá apostando por el papel y el bolígrafo.