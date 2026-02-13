Elecciones 2026

¿Por qué no hay voto electrónico en Colombia?

Aunque el debate reaparece en cada elección, Colombia sigue sin dar el salto hacia este sistema. Detrás de esa decisión hay un tema de confianza, falta de consenso político y una defensa del voto manual como garantía de legitimidad.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 4:21 p. m.
El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha insistido en que el voto electrónico no puede imponerse sin un amplio acuerdo político y social.
El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha insistido en que el voto electrónico no puede imponerse sin un amplio acuerdo político y social. Foto: iStock

En tiempos de digitalización acelerada resulta llamativo que Colombia aún no haya adoptado el voto electrónico. Sin embargo, para las autoridades electorales la razón va mucho más allá de un asunto tecnológico, tiene que ver con un factor clave: la confianza en los resultados.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha insistido en que el voto electrónico no puede imponerse sin un amplio acuerdo político y social. “No es que yo no sea partidario del voto electrónico, pero el día que Colombia se anime a ese sistema tiene que haber un consenso nacional muy grande, porque genera dudas”, afirmó en el programa El Debate, de SEMANA.

Para Penagos, el valor del sistema actual está en su capacidad de verificación. Las actas se diligencian a mano, son firmadas por los jurados y pueden ser revisadas por partidos y testigos electorales. “El voto manual es la mejor herramienta para certificar y tener fe en los resultados”, ha reiterado.

Infraestructura, consenso y lecciones internacionales

A la desconfianza se suman las condiciones del territorio. En muchas zonas del país no hay conectividad estable, existen problemas de energía eléctrica y muchos puestos de votación solo son accesibles por ríos, carreteras que no están en las mejores condiciones y trochas. Implementar el voto electrónico en todo el país implicaría altos costos y riesgos operativos.

Política

Gustavo Petro respondió a candidatos presidenciales tras suspensión del salario mínimo: “Se tranquilizan con los votos”

Política

Nuevo escándalo para la ministra de Cultura: su mamá firmó seis contratos con el Gobierno por 600 millones de pesos

Política

Gobierno Petro define la fecha para la discusión del salario mínimo, luego de la decisión del Consejo de Estado

Política

Congresista colombiana pide que su hijo sea regresado de Estados Unidos, donde fue detenido por ICE

Política

Verónica Alcocer reapareció en las redes sociales: publicó varias fotos y un mensaje

Política

“Todo el empresariado debe pagar la quincena, el salario mínimo vital decretado se mantiene”: Gustavo Petro

Política

Francia Márquez dijo que “como mujer trabajadora” lamenta la suspensión del decreto del salario mínimo: “No es un capricho”

Bucaramanga

Consejo Nacional Electoral abrió punto de atención en Bucaramanga de cara a las próximas elecciones

Mejor Colombia

¿Ya sabe dónde debe votar? Esta herramienta de la Registraduría le confirma el lugar

Mejor Colombia

Mujeres en política: avances históricos y retos para que crezca su participación en el Congreso

Penagos también ha cuestionado la idea de que Colombia esté “atrasada” por no usar este sistema. Y recordó que en buena parte de Europa el voto electrónico no existe e, incluso, en algunos países fue abandonado por razones de transparencia y derechos fundamentales.

Así las cosas, la ausencia del voto electrónico en Colombia no responde a una incapacidad para dar el salto tecnológico sino a una decisión política e institucional. Mientras no exista un consenso amplio y garantías absolutas de auditoría y confianza, el país seguirá apostando por el papel y el bolígrafo.

Más de Política

Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero.

Gustavo Petro respondió a candidatos presidenciales tras suspensión del salario mínimo: “Se tranquilizan con los votos”

Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia.

Nuevo escándalo para la ministra de Cultura: su mamá firmó seis contratos con el Gobierno por 600 millones de pesos

El presidente, Gustavo Petro, y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, en Cartagena, el 29 de diciembre de 2025

Gobierno Petro define la fecha para la discusión del salario mínimo, luego de la decisión del Consejo de Estado

La representante a la Cámara, Ángela Vergara, será investigada por la Corte Suprema de Justicia.

Congresista colombiana pide que su hijo sea regresado de Estados Unidos, donde fue detenido por ICE

Verónica Alcocer

Verónica Alcocer reapareció en las redes sociales: publicó varias fotos y un mensaje

Gustavo Petro salario minimo

“Todo el empresariado debe pagar la quincena, el salario mínimo vital decretado se mantiene”: Gustavo Petro

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha insistido en que el voto electrónico no puede imponerse sin un amplio acuerdo político y social.

¿Por qué no hay voto electrónico en Colombia?

Vicepresidenta, Francia Márquez, revela obstáculos para ejercer su cargo y habla de discriminación institucional.

Francia Márquez dijo que “como mujer trabajadora” lamenta la suspensión del decreto del salario mínimo: “No es un capricho”

Foto de las 12 cartillas de Colombia 2030

Colombia 2030: las doce cartillas que plantean soluciones a los desafíos más complejos del país

La herramienta acerca a los electores a la información con el objetivo de disminuir la abstención.

¿Ya sabe dónde debe votar? Esta herramienta de la Registraduría le confirma el lugar

Noticias Destacadas