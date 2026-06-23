Olmedo López, exdirector de la UNGRD, realizó un nuevo allanamiento a cargos

Este lunes 21 de marzo, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, realizó un nuevo allanamiento a cargos.
En desarrollo...
El exfuncionario reconoció su plena participación en el saqueo a la entidad.
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Este lunes 21 de marzo, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, realizó un nuevo allanamiento a cargos.
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