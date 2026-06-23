Nación

Olmedo López, exdirector de la UNGRD, realizó un nuevo allanamiento a cargos

El exfuncionario reconoció su plena participación en el saqueo a la entidad.

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Redacción Semana
23 de junio de 2026 a las 12:43 p. m.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD.
Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Foto: 1. Colprensa / 2. Rama Judicial

Este lunes 21 de marzo, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, realizó un nuevo allanamiento a cargos.

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