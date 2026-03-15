En una casa que parecía del común, sin muchos lujos, en el oriente antioqueño, operaba una poderosa central de comunicaciones del Clan del Golfo.

En esta zona, la niebla suele cubrir cada una de las mal llamadas vías, donde la Fuerza Pública es poca: el lugar perfecto para estos criminales.

Policía propinó golpe al Clan del Golfo: capturaron al responsable de masacre y minería ilegal en el occidente de Antioquia

Desde ese lugar sabían lo que pasaba en todo el departamento de Antioquia, pero también en el Caribe, donde este grupo tiene una fuerte injerencia.

La inteligencia del Gaula del Ejército Nacional pudo establecer que desde este centro de comunicaciones también se coordinaban encuentros virtuales, llamadas con clave y enviaban manuales cifrados para hablar sin ser entendidos.

Era en la vereda La Linda, en el corregimiento de La Danta, municipio de Sonsón, hasta donde llegaron los integrantes del Gaula Militar que, sin pensarlo, terminaron adelantando una operación sin precedentes.

La llegada de los uniformados fue milimétrica y ejecutada el 4 de marzo de 2026, a la 1:37 de la madrugada.

En el sitio capturaron a Brahián Camilo Pamplona, de 22 años, conocido con el alias de Mechas, presunto integrante de la subestructura Géner Morales, de la estructura Oliverio Isaza Gómez del Clan del Golfo.

Autodefensas Gaitanistas de Colombia hacen grafitis en regiones donde delinquen. Foto: Suministrada a SEMANA por red de apoyo ciudadana

SEMANA conversó con una fuente de inteligencia militar, quien entregó detalles de esta operación.

“No esperábamos encontrar lo que había en el lugar, porque pensamos que solo había radios y algunos teléfonos, pero era toda una estructura organizada como si se tratara de una institución oficial”, detalló el oficial.

En el lugar había seis radios de comunicación de dos metros, seis antenas, diez baterías, cargadores, dos computadores portátiles utilizados para programar radios, memorias USB, celulares, y abundante material impreso.

“Lo que hacen los integrantes del Clan del Golfo es reclutar a menores de edad y jóvenes a los que les entregan un dispositivo móvil o de radio, un arma de fuego y una motocicleta. Les hacen llamar los puntos y su función es avisar el paso de la Policía o el Ejército, pero también si hay enemigo cerca”, expresó la fuente.

Elementos decomisados al Clan del Golfo en Antioquia. Foto: Suministrado a SEMANA.

De igual manera, señaló que la falta de oportunidades en estas zonas de Colombia hace que estos jóvenes accedan a las propuestas de los ilegales, que lo que buscan es hacerse más fuertes cueste lo que cueste.

Otro de los puntos que llamó la atención de las autoridades es el material que hallaron: cartillas con códigos cifrados de uso exclusivo del Clan del Golfo.

En esos manuales aparecían referencias numéricas y palabras clave para identificar a la Fuerza Pública y a distintas unidades del Estado: “Nos tenían referenciados por números y los nombres iban desde el Ejército hasta los Carabineros de la Policía Nacional”, dijo.

Informe advierte que el Clan del Golfo aumentó un 140 % durante el Gobierno Petro: siembran terror en más de 290 municipios

“Este es un grupo que ha tomado fuerza no solo en Antioquia, sino en otras zonas del país, principalmente en el Caribe colombiano, donde hay un corredor estratégico para el narcotráfico y otros hechos al margen de la ley que les dejan grandes utilidades ilegales”, explicó.

Otro oficial de mayor rango que el anterior, y que también habló con este medio, precisó que este principio que utiliza el Clan del Golfo se conoce como idioma operacional de comunicaciones.

“Cuando uno habla por sistema de comunicaciones normal y da órdenes, emplea el IOC, el idioma operacional de comunicaciones. Por mucho que lo estén escuchando, si usted emplea seguridad en la forma de hablar, puede que lo escuchen, pero no saben lo que uno está haciendo”, detalló.

Así intentaban cifrar sus comunicaciones. Foto: Suministrado a SEMANA.

Los grupos ilegales siempre van a querer imitar cada una de las medidas que se toman desde la Fuerza Pública, con el fin de acabarlos, de acuerdo con la fuente.

“Ellos tienen la capacidad. Eso es comprar un sistema de comunicaciones de buen nivel. Los medios son varios: radio HF, diferentes redes, señales de banda”, señaló.

El municipio de Sonsón, Antioquia, fue elegido para realizar este tipo de prácticas ilegales por su altitud; desde esas montañas se pueden direccionar las comunicaciones para puntos clave donde delinquen los criminales.

“Eso es netamente central. Hay buena altura y, al haber altura, las comunicaciones pegan perfecto. Prácticamente les da el cubrimiento hacia las áreas bases que tienen estos bandidos”, explicó el oficial.

Las insólitas condiciones del Clan del Golfo para negociar con el Gobierno Petro

Asimismo, indicó que no descartan filtraciones de información por parte de las tropas del Ejército Nacional, por lo que también deben mantener las alertas de seguridad.

“Al tener ese control podían saber a qué horas moverse, quién se estaba moviendo y cuáles eran los movimientos de la Fuerza Pública”, explicó una fuente militar que ha seguido en detalle cómo este grupo ha tomado el poder.

Históricamente, el grupo ha tenido presencia fuerte en el Chocó, Córdoba, el Urabá antioqueño y el Bajo Cauca. Sin embargo, en los últimos años comenzó a avanzar hacia nuevas zonas del departamento, por temas que tienen que ver con la minería ilegal, las extorsiones e imponer sus propias reglas.

El Clan del Golfo es designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera

“El Clan del Golfo hoy es el grupo armado ilegal con más dinero. Funciona prácticamente como una empresa criminal que tiene todas las bandas locales a su favor, que le trabajan de manera tercerizada”, explicó.

Sostuvo que “el oriente antioqueño ha sido históricamente una zona tranquila. Ha tenido presencia de algunos reductos del ELN y de disidencias de las Farc, pero con ese centro de comunicaciones se evidenció que el Clan del Golfo ya se metió en la zona”.

La zona es apetecible para los ilegales, porque conecta con el norte de Antioquia, con el nordeste y con el Bajo Cauca, tres zonas clave para economías ilegales como el narcotráfico y la minería. Con estos seguimientos que realizaron pudieron determinar que el Clan del Golfo podía mover recursos, coordinar estructuras y fortalecer su expansión.

“Cerquita por allá fue donde capturamos hace dos años a Camila. El Ministerio de Defensa nos dio la orden de capturarlo y lo capturamos. Al capturar a Camila, prácticamente esa área la quiso asumir el clan. De ahí irradian prácticamente todas sus comunicaciones”, relató.

Para el experimentado integrante de la inteligencia militar, esta caída de la central de comunicaciones solo es el inicio de una gran operación en contra de este grupo que tiene cerca de 10 mil integrantes entre hombres y mujeres.

“Una cosa es incautar una central de comunicaciones y otra cosa es acabar completamente con la amenaza. Ellos tienen la capacidad de que, así se haya incautado una, en poco tiempo volverán a colocar otra”, aseguró.

Gobierno y Clan del Golfo reanudan diálogos tras superar suspensión: reunión en Bogotá destrabó la crisis del proceso

Lo otro que deben rastrear las autoridades en Colombia es el nexo del Clan del Golfo con organizaciones ilegales de talla internacional, con el que realizan alianzas, con el fin de ser más fuertes en el territorio, pero también con el objetivo de blanquear dinero por medio de establecimientos comerciales que supuestamente son prósperos, pero cuya contabilidad es otra.

El reto de la Fuerza Pública es frenar la expansión del Clan del Golfo, pero ha sido casi imposible, porque las comunidades son amenazadas y es cuando los ilegales toman sus propias decisiones.