Suscribirse

Nación

A pesar del escándalo de lujos y beneficios de alias Pipe Tuluá, un juez lo regresa a su celda VIP en pabellón de extraditables

El Inpec debe garantizar la seguridad de este peligroso extraditable.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

25 de septiembre de 2025, 4:06 p. m.
ED 2240
Alias Pipe Tuluá, polémico extraditable. | Foto: SEMANA

Este miércoles, 24 de septiembre, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Villanueva, La Guajira, emitió la sentencia 070 de 2025, donde resolvió una acción de tutela presentada para favorecer a Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, un extraditable que ha generado polémica en Colombia por sus lujos dentro su celda en la cárcel La Picota de Bogotá.

En su celda, tenía lujos y beneficios irregulares, pero, aun así, el togado ordenó su retorno a este centro carcelario de máxima seguridad en Bogotá. En esta tutela, el abogado de alias Pipe Tuluá sostuvo que el traslado hacia la Estación de Policía de Los Mártires en Bogotá ponía en riesgo su vida, integridad y dignidad.

“La permanencia del interno en la Estación de Policía de Los Mártires no solo desconoce el marco constitucional y legal de custodia penitenciaria, sino que también configura un riesgo de afectación irremediable”, dice el fallo conocido por SEMANA.

Contexto: Pipe Tuluá: Arrancó estudio para que el poderoso capo sea extraditado a Estados Unidos

El juez señaló que el Inpec dio a conocer que la solución era un “pabellón externo de máxima seguridad” adscrito a la cárcel de La Picota, pero a su juicio esto era una improvisación.

“No es posible sostener que el pabellón está adscrito al Complejo Carcelario de Bogotá y, a la vez, que se ubica físicamente en una estación de policía que no constituye un establecimiento penitenciario”, advirtió el despacho.

Alias Pipe Tuluá, capturado en 2014 y solicitado en extradición por una corte de Estados Unidos, ha sido blanco de polémicas por sus lujos dentro de su celda mientras espera su salida del país.

pipe tuluá
Alias Pipe Tuluá. | Foto: Montaje realizado por El País con foto Policía Valle / Redes sociales
Contexto: Exclusivo: así es la rigurosa rutina de seguridad en los calabozos de la Dijín que molesta a Pipe Tuluá

La tutela pedía el traslado de alias Pipe Tuluá hacia la cárcel Rodrigo de Bastidas en Santa Marta, pero fue negado porque la misma no contaba con el pabellón de alta seguridad para extraditables.

“El artículo 28 de la Constitución dispone que la privación de la libertad solo puede cumplirse en los lugares determinados por la ley”, recalcó el juzgado.

La sentencia también cuestiona las resoluciones administrativas del Inpec que intentaron justificar la creación del pabellón en Los Mártires, advirtiendo que “ninguna resolución administrativa puede modificar el reparto constitucional y legal de competencias” en materia de custodia penitenciaria.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Inteligencia artificial da su ganadora definitiva en Miss Universe Colombia 2025

2. Altafulla causa preocupación por estar en México, tras el asesinato de B King; fans piden por él: “Que se cuide, está muy peligroso”

3. Se pronuncia alcalde Dumek Turbay tras brutal ataque del hijo de alias Papá Pitufo a su esposa en Cartagena

4. José Mourinho no suelta a Richard Ríos en Benfica: se hartó y lanzó certero comunicado

5. FLIP rechazó comentarios de Petro contra la periodista Diana Saray y recordó otros episodios similares protagonizados por el mandatario

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BogotájuezjuezInpec

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.