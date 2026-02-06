El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que una delegación de alto nivel viajó a Quito, Ecuador, para intentar solucionar la guerra arancelaria que se vive con ese país desde hace varias semanas, luego de que el presidente Daniel Noboa anunciara aranceles en contra del país por supuestamente no enfrentar la inseguridad y a los grupos armados en la frontera, a lo que Colombia respondió de la misma manera.

Tras el encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump, habría avances para solucionar esa crisis.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública que, por instrucción del presidente Gustavo Petro Urrego, y en congruencia con la política de buena vecindad y el espíritu de cooperación e integración que rige la política exterior colombiana, una delegación de alto nivel del Gobierno nacional viaja hoy, 6 de febrero, a la ciudad de Quito, con el fin de abordar de manera integral los temas prioritarios de la agenda bilateral con la República del Ecuador”, informó la Cancillería en un comunicado.

Tras el encuentro entre Petro y Trump, el mandatario estadounidense dijo que hablaría con Daniel Noboa. Foto: AP / Presidencia

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron que, como resultado del encuentro, esperan que se llegue a entendimientos en materia de seguridad y defensa, así como a concretar pasos para el “pleno restablecimiento de los intercambios binacionales en los ámbitos fronterizo, comercial y energético”.

La delegación estará liderada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Con ellos viajarán otros funcionarios de nivel viceministerial y directivos de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de Minas y Energía, de Justicia y del Derecho y de Ecopetrol.

Gustavo Petro aseguró que Donald Trump llamará a Daniel Noboa para mediar en las relaciones entre Colombia y Ecuador

“Atendiendo las instrucciones de la Presidencia de la República, y tal como se ha reiterado públicamente, la delegación colombiana espera ratificar el ofrecimiento de apoyo de la República de Colombia a la República del Ecuador para un control más efectivo de los fenómenos derivados de la delincuencia organizada transnacional”, afirmaron desde la Cancillería.

El diálogo se da luego de que el presidente Gustavo Petro se reuniera en los últimos días con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington.

La ministra de Comercio, Diana Morales, había anunciado aranceles del 30% para más productos provenientes de Ecuador. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El mismo Petro reconoció que el tema de la situación entre Colombia y Ecuador salió a flote, pues Trump venía de encontrarse con Noboa en Davos, Suiza, en medio del Foro Económico Mundial. Luego de ese encuentro fue que el mandatario ecuatoriano anunció los aranceles.

En la cita entre Petro y Trump, el mandatario colombiano le pidió a su homólogo que pudiera mediar en esa guerra comercial. “Él dijo ‘bueno, voy a llamarlo’”, confirmó el presidente colombiano en entrevista con Julio Sánchez Cristo, de Caracol Radio.

En ese sentido, se espera que la delegación colombiana pueda volver con acuerdos concretos que den luces de la solución que se pueda lograr entre ambos Estados.