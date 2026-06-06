José Manuel Restrepo aclara las noticias falsas contra la campaña de Abelardo de la Espriella: “Nuestra defensa es la información”

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, publicó un video en sus redes sociales en el que aclara algunas de las noticias falsas que han venido circulando en el país durante la última semana.

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Tras quedar en la primera posición en la primera vuelta presidencial, el pasado 31 de mayo, la campaña de Abelardo de la Espriella ha venido denunciando una operación de desinformación en las redes sociales, con el objetivo de afectar la imagen del candidato y de su fórmula vicepresidencial.

Esta información que viene circulando por las redes sociales fue diseñada para activar el miedo de un grupo específico: los beneficiarios del Sisbén, del SENA, los trabajadores formales e informales, los docentes, entre otros.

Por eso, José Manuel Restrepo salió a desmentir este tipo de información y le pidió a la ciudadanía que no se deje engañar por las publicaciones que se vienen impulsando desde las diferentes redes sociales.

“Frente a una campaña de fake news, nuestra defensa es la información. Aquí aclaro cada una de las noticias falsas que salieron esta semana contra la campaña del Tigre Abelardo y nuestro plan de gobierno”, señaló.

Frente a la información que circula sobre la supuesta intención de acabar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Restrepo fue enfático en afirmar que “en la patria milagro los niños siempre serán sagrados”, y que, por el contrario, “vamos a fortalecerlo”.

También se ha hablado de la posibilidad de que su llegada a una eventual presidencia lleve a que se acabe con el programa de Matrícula cero. “Nada más falso. Yo creé la matrícula cero, no puedo acabar con lo que yo mismo creé”.

El candidato a la vicepresidencia también se refirió a la información que viene circulando sobre atacar al SENA y sacar a la gente de allí. “Lo que vamos es a lograr que el SENA esté en la quinta evolución industrial, con tecnología, con inteligencia artificial, fortalecer sus capacidades para el mundo del futuro”.

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Restrepo aseguró que, frente a la información que habla de acabar con los contratos de prestación de servicios en el sector público, lo que se buscará es “acabar el derroche de gasto público que ha tenido este gobierno”.

“Tienen una lista larguísima de entidades que vamos a acabar. Nada más absurdo que eso. Eso es como apagar el Estado. Nosotros no podemos apagar el Estado. Necesitamos mucha gerencia pública, mejores instituciones para dar mejores resultados a los más vulnerables de Colombia”, indicó.