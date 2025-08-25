Suscribirse

Deportes

En Bayern Múnich rompen el silencio: rendimiento de Luis Díaz provocó pronunciamiento directivo

No pueden estar más contentos con Luis Díaz en Bayern Múnich. Las actuaciones del colombiano, incluso, hicieron hablar a un directivo.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

25 de agosto de 2025, 11:15 p. m.
Luis Díaz la rompe en Alemania y los directivos se refieren al respecto.
Luis Díaz la rompe en Alemania y los directivos se refieren al respecto. | Foto: Getty Images

Sin contar amistosos, Luis Díaz ya lleva dos partidos oficiales con el Bayern Múnich de Alemania. No solo es titular en el esquema de Vincent Kompany, sino que en ambos juegos se ha reportado con goles y asistencias.

El primer gran reto de Lucho, tras su llegada al Bayern, fue la Supercopa de Alemania. Esta se desarrolló el pasado sábado 16 de agosto, ante Stuttgart, y fue victoria del equipo de Múnich por 2-1. Díaz anotó el segundo y levantó su primer trofeo.

Seis días después, el 22 del mismo mes, llegó el debut por Bundesliga. Bayern Múnich, vigente campeón liguero, recibió en el Allianz Arena al RB Leipzig y terminó aplastándolo por 6-0 con Lucho como uno de los grandes protagonistas.

Luis Díaz cambia la percepción sobre él tras ganar la Supercopa de Alemania con Bayern.
Luis Díaz campeón de la Supercopa Alemania. | Foto: Getty Images

Director deportivo del Bayern Múnich se pronuncia sobre Luis Díaz

Así las cosas, con un panorama ideal para Luis Díaz en Bayern Múnich, el director deportivo del equipo, Christoph Freund, habló con la prensa alemana y no ocultó su felicidad por la rapidez con la que el colombiano se ha adaptado al grupo.

“Se está integrando muy bien. Es muy intenso. Está rebosante de energía y entusiasmo”, dijo Freund. Y añadió: “Simplemente tiene muchas ganas de jugar al fútbol”.

Pero no fue el único. El entrenador de Luis Díaz, Vincent Kompany, habló luego del partido entre Bayern Múnich y RB Leipzig. Sincero, en rueda de prensa, soltó: “No solo disfruta del fútbol, ​​sino que también juega para el equipo".

Luego, continuó: “No hay ningún jugador que ofrezca actuaciones perfectas y lo haga todo bien, pero aun así corrieron como chicos que aún tienen todo por dar y aún no han ganado nada, y eso es lo más importante para mí. Si mantenemos eso, podemos ganar muchos partidos”.

Contexto: Todos quieren la de Luis Díaz: estrella mundial es viral por posar con la camiseta de la Selección Colombia

Desde Europa reportan que Bayern Múnich desembolsó un total de 75 millones de euros, por Luis Díaz, a Liverpool. Es una transferencia histórica del cuadro alemán, y se convirtió en un esperado fichaje por la directiva, la prensa y los aficionados.

Díaz y sus compañeros afinan detalles para lo que será la temporada 2025-2026. Además de buscar el bicampeonato de Bundesliga, su gran objetivo es la Champions League, competencia que ganaron por última vez en 2020.

Luis Díaz y Harry Kane, figuras con Bayern Múnich.
Luis Díaz y Harry Kane están formando una dupla letal en Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Lucho no tuvo problemas en cuanto a rendimiento deportivo gracias a que en el curso anterior brilló como titular y figura en Liverpool. De hecho, fue uno de los futbolistas que más partidos disputó por Premier League, competencia que finalmente ganaron.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. UNGRD entrega nuevo informe tras alerta en La Guajira, Magdalena y Atlántico por onda tropical en el Caribe

2. ¿Qué se sabe de la muerte de colombiana Ivonne Latorre en Egipto y por qué sus padres sospechan que fue un homicidio?

3. Lo llamaron desde la cárcel, lo secuestraron y lo asfixiaron: así fue el cruel asesinato de un médico veterinario que estremece a Antioquia

4. Selección convocó a figura del FPC: se perderá un partidazo de la Liga BetPlay

5. La “fuerte distancia” de Gustavo Petro con la Federación Nacional de Cafeteros: “Se ganan un billetal”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bayern MúnichLuis DíazAlemaniaBundesliga

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.