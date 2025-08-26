Luis Díaz tendrá este miércoles, 27 de agosto, el estreno en otra competencia desde que llegó a Alemania para jugar con Bayern Múnich.

Estará de visita cruzándose con Wehen Wiesbaden, en el marco de la primera ronda de la DFB Pokal, o más conocida como Copa de Alemania.

Será un duelo que parecería ser sencillo para los de Múnich, y al que hay que ponerle sumo cuidado por las decisiones que tome el entrenador, Vincent Kompany.

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich | Foto: AP

El belga parece tener plena confianza en el guajiro, pero esta vez podría no usarlo al tratarse de un duelo que podría afrontar en su mayoría con suplentes.

Sobre dejar fuera de la nómina sus pesos pesados; Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise dijo en rueda de prensa: “No me gusta la palabra ‘rotación’. No quiero adelantar demasiado sobre la alineación”.

Sin adelantar mucho sobre lo que le depare al colombiano, sí dejó ver entre líneas que apostaría con todo por la disputa del segundo título en nivel de importancia en suelo germano.

“Lo más importante es que queremos llegar a Berlín. Respeto totalmente al rival”, y una forma de hacerlo, ya que no le gusta la ‘rotación’, sería poner toda la nómina de gala.

Kompany puede que toque algunos lugares, pero la consigna del entrenador es que “el equipo que empiece mañana (miércoles) tendrá la oportunidad de ganar”.

Dubitativo en la elección de las fichas para la Copa, Kompany piensa que “todavía no se trata de dar descanso a los jugadores”.

Bayern Múnich y Luis Díaz celebran su primera victoria en la Bundesliga 2025-2026 | Foto: Getty Images

A pesar de ello, lo apretado del calendario le hace estar frente a una prueba junto a los dirigidos a su cargo. “Hemos empezado muy bien, pero veremos si podemos jugar tres partidos en una semana", apuntó.

Cauteloso por lo que será el futuro cercano de su Bayern, el estratega dice querer “que todos se mantengan en forma y no podemos permitirnos ninguna locura”.

Cortaría racha de Luis Díaz

Para Lucho ser suplente cortaría su racha positiva en torneos oficiales desde que hace parte del Bayern Múnich.

Por Supercopa y Bundesliga estuvo con el cuadro bávaro, dando una sensación de adaptación ideal al marcar dos goles y dar dos asistencias en un par de compromisos.

Eso le ha generado que sus compañeros se sientan complacidos de tenerle ahora al servicio del Bayern.

Harry Kane dio su opinión sobre el fichaje de Luis Díaz | Foto: AFP

Tal vez quien más haya hablado de manera positiva del guajiro haya sido el inglés, Harry Kane.

Al término de lo que fue la goleada abultada de la fecha 1 ante RB Leipzig, el británico se extendió así: “Luis Díaz solo lleva aquí unas semanas, pero siento que hemos conectado bien desde el principio”.

“Me dio dos asistencias de gol hoy y marcó un golazo. Fue genial para los chicos hoy y les dio mucha confianza”, resaltó de lo hecho por Luis en el 6-0 vivido en el estadio, Allianz Arena.

Será cuestión de esperar para saber cuál es la última palabra de Kompany con Díaz para el juego de Copa de Alemania.

Hora y canal para ver en vivo

Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich

32 avos de final

Copa de Alemania

Fecha: 27 de agosto

Hora: 1:30 p.m.