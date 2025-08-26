Suscribirse

Vincent Kompany tomará certera decisión con Luis Díaz en Bayern Múnich: “No me gusta”

Un día antes del nuevo encuentro, se desconoce si el de Selección Colombia vaya a ser titular en el debut de Copa de Alemania.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

26 de agosto de 2025, 4:23 p. m.
Luis Díaz se mantiene bajo las órdenes de Vincent Kompany en Bayern Múnich
Luis Díaz se mantiene bajo las órdenes de Vincent Kompany en Bayern Múnich

Luis Díaz tendrá este miércoles, 27 de agosto, el estreno en otra competencia desde que llegó a Alemania para jugar con Bayern Múnich.

Estará de visita cruzándose con Wehen Wiesbaden, en el marco de la primera ronda de la DFB Pokal, o más conocida como Copa de Alemania.

Será un duelo que parecería ser sencillo para los de Múnich, y al que hay que ponerle sumo cuidado por las decisiones que tome el entrenador, Vincent Kompany.

Bayern Munich's coach Vincent Kompany before the friendly soccer match between FC Bayern Munich and Tottenham Hotspur at Allianz Arena in Munich, Germany, Thursday Aug. 7, 2025. (Sven Hoppe/dpa via AP)
Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich

El belga parece tener plena confianza en el guajiro, pero esta vez podría no usarlo al tratarse de un duelo que podría afrontar en su mayoría con suplentes.

Sobre dejar fuera de la nómina sus pesos pesados; Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise dijo en rueda de prensa: “No me gusta la palabra ‘rotación’. No quiero adelantar demasiado sobre la alineación”.

Sin adelantar mucho sobre lo que le depare al colombiano, sí dejó ver entre líneas que apostaría con todo por la disputa del segundo título en nivel de importancia en suelo germano.

Contexto: En Bayern Múnich rompen el silencio: rendimiento de Luis Díaz provocó pronunciamiento directivo

“Lo más importante es que queremos llegar a Berlín. Respeto totalmente al rival”, y una forma de hacerlo, ya que no le gusta la ‘rotación’, sería poner toda la nómina de gala.

Kompany puede que toque algunos lugares, pero la consigna del entrenador es que “el equipo que empiece mañana (miércoles) tendrá la oportunidad de ganar”.

Dubitativo en la elección de las fichas para la Copa, Kompany piensa que “todavía no se trata de dar descanso a los jugadores”.

Bayern Múnich celebra su primera victoria en la Bundesliga 2025-2026, con Luis Díaz como protagonista.
Bayern Múnich y Luis Díaz celebran su primera victoria en la Bundesliga 2025-2026

A pesar de ello, lo apretado del calendario le hace estar frente a una prueba junto a los dirigidos a su cargo. “Hemos empezado muy bien, pero veremos si podemos jugar tres partidos en una semana", apuntó.

Cauteloso por lo que será el futuro cercano de su Bayern, el estratega dice querer “que todos se mantengan en forma y no podemos permitirnos ninguna locura”.

Cortaría racha de Luis Díaz

Para Lucho ser suplente cortaría su racha positiva en torneos oficiales desde que hace parte del Bayern Múnich.

Por Supercopa y Bundesliga estuvo con el cuadro bávaro, dando una sensación de adaptación ideal al marcar dos goles y dar dos asistencias en un par de compromisos.

Eso le ha generado que sus compañeros se sientan complacidos de tenerle ahora al servicio del Bayern.

Bayern Munich's Colombian forward #14 Luis Diaz (R) and Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane attend a training session at their training ground in Munich, southern Germany, on July 31, 2025. Bayern Munich on July 30, signed forward Luis Diaz from Premier League champions Liverpool for a fee that could reportedly rise to 75 million euros ($86.5 million). (Photo by Alexandra BEIER / AFP)
Harry Kane dio su opinión sobre el fichaje de Luis Díaz

Tal vez quien más haya hablado de manera positiva del guajiro haya sido el inglés, Harry Kane.

Al término de lo que fue la goleada abultada de la fecha 1 ante RB Leipzig, el británico se extendió así: “Luis Díaz solo lleva aquí unas semanas, pero siento que hemos conectado bien desde el principio”.

“Me dio dos asistencias de gol hoy y marcó un golazo. Fue genial para los chicos hoy y les dio mucha confianza”, resaltó de lo hecho por Luis en el 6-0 vivido en el estadio, Allianz Arena.

Será cuestión de esperar para saber cuál es la última palabra de Kompany con Díaz para el juego de Copa de Alemania.

Contexto: Luis Díaz se confesó sobre jugador del Bayern Múnich: soltó recado que sorprendió

Hora y canal para ver en vivo

Wehen Wiesbaden vs. Bayern Múnich

32 avos de final

Copa de Alemania

Fecha: 27 de agosto

Hora: 1:30 p.m.

Canal: Disney+

