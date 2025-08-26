Suscribirse

Luis Díaz se estrena en la Copa de Alemania con Bayern: señal exclusiva para ver en vivo

Se supo la plataforma que transmitirá el debut de Luis Díaz, en la Copa de Alemania, con Bayern Múnich. No será ningún canal de televisión.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

26 de agosto de 2025, 10:25 p. m.
Luis Díaz, colombiano al servicio de Bayern Múnich.
Luis Díaz, colombiano al servicio de Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Para Bayern Múnich de Luis Díaz llegó la hora de encarar la Copa de Alemania 2025-2026. Su estreno será este miércoles, 27 de agosto, ante Wehen Wiesbaden en el estadio Brita-Arena. La hora de arranque será a partir de la 1:45 p. m. de Colombia (8:45p. m. de Alemania) y la señal será exclusiva para Disney+ Premium.

No hay margen de error para Bayern Múnich, que este año va por todo. Además de buscar el bicampeonato en la Bundesliga, quiere volver a levantar la Copa de Alemania. Este torneo coloca como vigente campeón al VfB Stuttgart.

El plan de Bayern por ganar todo ya arrancó, y la millonaria contratación de Luis Díaz juega un papel fundamental en ello. El entrenador del club bávaro, Vincent Kompany, se refirió a las ganas que tiene de ir por todo en el curso que apenas arranca.

Contexto: Nuevo fichaje en el Bayern Múnich de Luis Díaz: confirman acuerdo por figura del Chelsea

“Son enormes, sin duda. Lo sentí también la temporada pasada. La afición está entusiasmada. No es un partido cualquiera. El hambre es aún mayor; el tiempo transcurrido desde el último título se ha alargado aún más”, dijo Kompany, en rueda de prensa previo al juego del Bayern contra Wehen Wiesbaden.

Además, añadió: “Lo que hacen muy bien son los contraataques. Lo hacen a un nivel muy alto, con uno o dos toques. Tienen jugadores que tienen buen sentido del espacio. Por eso son peligrosos”.

Bayern Múnich no puede tener un mejor inicio de temporada hasta ahora: le ganó la Supercopa de Alemania al Stuttgart por 2-1, y vapuleó al RB Leipzig en la primera fecha de la Bundesliga por 6-0. En ambos encuentros, Luis Díaz se reportó con goles y asistencias.

Luis Díaz cambia la percepción sobre él tras ganar la Supercopa de Alemania con Bayern.
Luis Díaz se coronó supercampeón de la Supercopa de Alemania. | Foto: Getty Images

En Alemania se rinden a los pies de Luis Díaz

Ya son varias voces desde Bayern Múnich las que se han referido al buen arranque de temporada que ha tenido Luis Díaz, tomando en cuenta que el elenco alemán desembolsó cerca de 75 millones de euros, al Liverpool, por su fichaje.

Primero fue el entrenador Kompany, quien tras la goleada al Leipzig dijo en rueda de prensa: “No solo disfruta del fútbol, ​​sino que también juega para el equipo".

Luego, agregó: “No hay ningún jugador que ofrezca actuaciones perfectas y lo haga todo bien, pero aun así corrieron como chicos que aún tienen todo por dar y aún no han ganado nada, y eso es lo más importante para mí. Si mantenemos eso, podemos ganar muchos partidos”.

Bayern Munich's coach Vincent Kompany before the friendly soccer match between FC Bayern Munich and Tottenham Hotspur at Allianz Arena in Munich, Germany, Thursday Aug. 7, 2025. (Sven Hoppe/dpa via AP)
Kompany, feliz con Luis Díaz en Bayern Múnich. | Foto: AP

Quien también habló fue el director deportivo del Bayern, Christoph Freund, y a la prensa alemana le dijo: “Se está integrando muy bien. Es muy intenso. Está rebosante de energía y entusiasmo (...) Simplemente tiene muchas ganas de jugar al fútbol”.

