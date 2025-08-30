No todo es alegría en el Bayern Múnich de Luis Díaz: drama se complicó y están preocupados

Horas de preocupación en el Bayern Múnich. A pesar de la victoria contra Ausburg, la dirigencia no podrá irse a dormir por lo sucedido con el fichaje de Nicolas Jackson.

El delantero senegalés viajó hasta Múnich y estaba listo para realizarse los exámenes médicos, pero el Chelsea lo llamó para que volviera a reincorporarse a los entrenamientos tras la lesión de Liam Delap.

Bayern y Chesea habían llegado a un acuerdo de cesión por Jackson, sin embargo, a última hora declinaron el negocio por petición del técnico Enzo Maresca.

En ese orden de ideas, Nicolas Jackson tendría que volver a Londres para cumplir su contrato y el conjunto bávaro se quedaría sin refuerzo para el ataque.

“Ahora cada uno revisará su red y sus contactos hasta cierto punto… luego veremos qué es posible", informó Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich.

🚨⚠️ Bayern director Max Eberl says Nico Jackson deal is currently on hold:

“Everyone will now revisit their network and contacts to a certain extent… then we'll see what's possible”, told AZ. pic.twitter.com/xXOphKlgWT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025

Jackson se niega

Lo cierto es que Nicolas Jackson no quiere volver a Chelsea y, a través de su representante, ha dejado claro que seguirán adelante con el acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Bayern Múnich.

Pero los blues se paran en la raya y podrían incluso interponer acciones legales en caso que Jackson se niegue a cumplir el contrato firmado.

El problema es que quedan solo unas horas de cara al final del mercado de fichajes en Europa. Si el negocio no llega a buen puerto en la fecha límite, el delantero africano tendrá que volver a Stamford Bridge y Bayern Múnich jugará hasta enero con la plantilla que tiene disponible actualmente.

“Fui al vestuario y en cuanto oí algo me marché, así que cuando llegué aquí, tengo un posible negocio declinado. No oí nada, no sé nada. Lo averiguaré cuando suba al autobús“, declaró Vincent Kompany.

Bayern Múnich se decantó por el fichaje de Jackson por su bajo costo y la opción de firmarlo en calidad de préstamo, algo que difícilmente iban a encontrar con la temporada en plena disputa.

Cuando el jugador viajó a Alemania ya se daba por hecho que firmaría, sin embargo, el drama se complicó en cuestión de horas.

“Sé cuál es mi trabajo: asegurarme de que mis jugadores rindan al máximo nivel. Para todo lo demás, contamos con gente que está trabajando muy duro. Confío en ellos y veremos qué pasa”, sentenció Kompany.

¿Sin delantero?

El cuerpo técnico del Bayern Múnich teme que se queden sin Nicolas Jackson y que la nómina quede muy corta para afrontar todos los compromisos de la temporada.

En ataque solo tienen cuatro jugadores de experiencia: Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz y Serge Gnabry.

Hace unas semanas vendieron a Kingsley Coman al Al-Nassr de Arabia Saudita, unos días después de que Jamal Musiala se lesionara en el Mundial de Clubes.