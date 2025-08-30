Deportes
No todo es alegría en el Bayern Múnich de Luis Díaz: drama se complicó y están preocupados
Faltando pocas horas para el final del mercado de fichajes, recibieron un comunicado del Chelsea y el negocio se cayó.
Horas de preocupación en el Bayern Múnich. A pesar de la victoria contra Ausburg, la dirigencia no podrá irse a dormir por lo sucedido con el fichaje de Nicolas Jackson.
El delantero senegalés viajó hasta Múnich y estaba listo para realizarse los exámenes médicos, pero el Chelsea lo llamó para que volviera a reincorporarse a los entrenamientos tras la lesión de Liam Delap.
Bayern y Chesea habían llegado a un acuerdo de cesión por Jackson, sin embargo, a última hora declinaron el negocio por petición del técnico Enzo Maresca.
En ese orden de ideas, Nicolas Jackson tendría que volver a Londres para cumplir su contrato y el conjunto bávaro se quedaría sin refuerzo para el ataque.
“Ahora cada uno revisará su red y sus contactos hasta cierto punto… luego veremos qué es posible", informó Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich.
🚨⚠️ Bayern director Max Eberl says Nico Jackson deal is currently on hold:— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025
“Everyone will now revisit their network and contacts to a certain extent… then we'll see what's possible”, told AZ. pic.twitter.com/xXOphKlgWT
Jackson se niega
Lo cierto es que Nicolas Jackson no quiere volver a Chelsea y, a través de su representante, ha dejado claro que seguirán adelante con el acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Bayern Múnich.
Pero los blues se paran en la raya y podrían incluso interponer acciones legales en caso que Jackson se niegue a cumplir el contrato firmado.
El problema es que quedan solo unas horas de cara al final del mercado de fichajes en Europa. Si el negocio no llega a buen puerto en la fecha límite, el delantero africano tendrá que volver a Stamford Bridge y Bayern Múnich jugará hasta enero con la plantilla que tiene disponible actualmente.
“Fui al vestuario y en cuanto oí algo me marché, así que cuando llegué aquí, tengo un posible negocio declinado. No oí nada, no sé nada. Lo averiguaré cuando suba al autobús“, declaró Vincent Kompany.
Bayern Múnich se decantó por el fichaje de Jackson por su bajo costo y la opción de firmarlo en calidad de préstamo, algo que difícilmente iban a encontrar con la temporada en plena disputa.
Cuando el jugador viajó a Alemania ya se daba por hecho que firmaría, sin embargo, el drama se complicó en cuestión de horas.
“Sé cuál es mi trabajo: asegurarme de que mis jugadores rindan al máximo nivel. Para todo lo demás, contamos con gente que está trabajando muy duro. Confío en ellos y veremos qué pasa”, sentenció Kompany.
¿Sin delantero?
El cuerpo técnico del Bayern Múnich teme que se queden sin Nicolas Jackson y que la nómina quede muy corta para afrontar todos los compromisos de la temporada.
En ataque solo tienen cuatro jugadores de experiencia: Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz y Serge Gnabry.
Hace unas semanas vendieron a Kingsley Coman al Al-Nassr de Arabia Saudita, unos días después de que Jamal Musiala se lesionara en el Mundial de Clubes.
A pesar de eso han ganado todos los partidos disputados en lo que va de temporada. Conquistaron la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart, avanzaron en la primera ronda de la DFB Pokal y son líderes indiscutibles en la tabla de posiciones de la Bundesliga.