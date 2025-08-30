El centro delantero Nicolas Jackson será nuevo jugador del Bayern Múnich de Alemania, equipo en el que milita el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.

Bild, uno de los medios de comunicación más importantes del territorio teutón, confirmó el fichaje del equipo bávaro. Bayern Múnich termina de armar un plantel competitivo para esta nueva temporada.

“El FC Bayern y el Chelsea han acordado el préstamo del delantero estrella Nicolas Jackson (24) a los campeones récord. Se dice que la comisión del préstamo asciende a 15 millones de euros”, indicó el portal.

“El equipo muniqués también se ha asegurado una opción de compra de 65 millones de euros para el verano de 2026. Según información del portal online Givemesport, el director deportivo Max Eberl (51) y Jackson ya han pactado un contrato, en caso de que el atacante firme el año que viene”, reseñó.

✈️ Nicolas Jackson e seu agente estão a caminho de München para assinar com o FC Bayern. pic.twitter.com/UNfpDtTtXn — FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra) August 30, 2025

El equipo, que es dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany, es el principal candidato a ganar la presente edición de la Bundesliga, pero un fichaje más ampliaría el margen para posibles futuras lesiones u otros problemas.

Nicolas Jackson no le quitaría el puesto al guajiro Luis Díaz, porque este último es extremo izquierdo, mientras que el nuevo refuerzo, como ya se mencionó, es centro atacante.

🚨🔴⚪️ EXCL: Nicolas Jackson to Bayern, here we go! Deal agreed with Chelsea on initial loan move.



€15m loan fee for one season plus buy option clause not mandatory for €80m package and sell-on clause.



Jackson, set to fly to Bavaria with his agent Ali Barat from Epic Sports. pic.twitter.com/Ttc49uUGE8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025

“El Bayern cubrirá el salario de Jackson en el Chelsea, de aproximadamente cuatro millones de euros netos anuales. Esto equivale a un salario bruto de ocho millones de euros en Alemania”, continuó Bild.

Siguiendo con temas del Bayern Múnich, este sábado 30 de agosto se enfrenta con Augsburg por la segunda jornada de la Bundesliga. En el papel, el equipo de Luis Díaz es favorito para llevarse el duelo.

“Estamos acostumbrados a estar preparados para el siguiente partido inmediatamente después de un viaje. Lo más importante es que los jugadores se recuperen. Los chicos también están acostumbrados a adaptarse a ciertas cosas con el estudio de vídeos y la información”, dijo Kompany en la previa.