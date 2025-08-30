Suscribirse

Deportes

Luis Díaz falló insólito gol debajo del arco con Bayern Múnich en Bundesliga: estaba solo

La acción no tardó en hacerse tendencia a través de las redes sociales.

Redacción Deportes
30 de agosto de 2025, 4:58 p. m.
El gol que desperdició Lucho Díaz.
El gol que desperdició Lucho Díaz. | Foto: @SC_ESPN

Este sábado 30 de agosto, el poderoso Bayern Múnich se ve las caras con FC Augsburg por la segunda jornada de la Bundesliga, uno de los torneos más importantes del mundo.

Para este compromiso, el director técnico belga Vincent Jean Mpoy Kompany tomó una importante decisión con el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.

Kompany alineó de titular al exjugador del Junior de Barranquilla, que fue el fichaje estelar del conjunto bávaro en el último mercado de fichajes del viejo continente.

El partido contra FC Augsburg empezó más que movido para Bayern Múnich y Lucho Díaz, ya que, apenas en 30 segundos, el guajiro tuvo una opción más que clara para poner la apertura en el marcador.

Contexto: Los ocho rivales que enfrentará Luis Díaz en Champions League: calendario oficial del Bayern Múnich

A Díaz le llegó la pelota y estaba totalmente solo, y debajo del arco, para mandar la esférica al fondo de la red. Sin embargo, el balón le golpeó cerca del tobillo y no se pudo meter en la portería.

Lucho ya sabe muy bien lo que es marcar de manera oficial con los colores de su nuevo equipo, pero en esta oportunidad, así como en la Copa de Alemania hace unos días, no tuvo efectividad.

Después de este partido, el exfutbolista del Liverpool de Inglaterra y del Porto de Portugal viajará para unirse a la concentración de la Selección Colombia de Mayores.

Díaz fue uno de los convocados por el entrenador argentino Néstor Lorenzo para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se organizará en Estados Unidos, Canadá y México.

El combinado patrio se tendrá que ver las caras de local con Bolivia y luego se enfrentará a domicilio com Venezuela. Con el triunfo de local, la Selección Colombia clasificará al siguiente certamen orbital.

Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia y el Bayern Múnich
Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia y el Bayern Múnich. | Foto: Captura FCF Media

Precisamente sobre el duelo contra los bolivianos, hace unos días, habló Luis Díaz. “Estoy que me juego. Es un partido importante. Sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que es un partido crucial y que estamos a nada de poder clasificar al Mundial. Para algunos es el primero, en especial para mí. Tratar de dar el máximo como siempre lo hago. Tener el apoyo de la gente en Colombia va a ser superimportante”, manifestó el guajiro en entrevista con FCF Media.

Primero que todo, que los necesitamos. Los jugadores somos conscientes de que no somos nada sin ellos. Decirles que vamos a entregar todo para poder clasificar. Enviarles un mensaje muy especial de mi parte, un abrazo, que hagan parte de esto, que se lo disfruten también. Que tiren buena onda con todos, con los compañeros y el cuerpo técnico”, dijo el exjugador de Junior sobre los hinchas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nuevo pronunciamiento del colegio de Valeria Afanador tras su muerte: “Queremos ser claros”

2. Luis Díaz marcó gol con Bayern Múnich y video es tendencia en redes: así fue

3. Confirman que el cuerpo hallado en Río Frío, en Cajicá, corresponde a la niña Valeria Afanador

4. Silvestre Dangond rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay durante concierto en Bogotá: “Si te duele a ti, nos duele a todos”

5. Luis Díaz falló insólito gol debajo del arco con Bayern Múnich en Bundesliga: estaba solo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vincent KompanyLuis DíazSelección ColombiaBayern MúnichAlemaniaColombiaBundesligaEuropa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.