Este sábado 30 de agosto, el poderoso Bayern Múnich se ve las caras con FC Augsburg por la segunda jornada de la Bundesliga, uno de los torneos más importantes del mundo.

Para este compromiso, el director técnico belga Vincent Jean Mpoy Kompany tomó una importante decisión con el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.

Kompany alineó de titular al exjugador del Junior de Barranquilla, que fue el fichaje estelar del conjunto bávaro en el último mercado de fichajes del viejo continente.

El partido contra FC Augsburg empezó más que movido para Bayern Múnich y Lucho Díaz, ya que, apenas en 30 segundos, el guajiro tuvo una opción más que clara para poner la apertura en el marcador.

A Díaz le llegó la pelota y estaba totalmente solo, y debajo del arco, para mandar la esférica al fondo de la red. Sin embargo, el balón le golpeó cerca del tobillo y no se pudo meter en la portería.

Lucho ya sabe muy bien lo que es marcar de manera oficial con los colores de su nuevo equipo, pero en esta oportunidad, así como en la Copa de Alemania hace unos días, no tuvo efectividad.

¡NO SE PUEDE CREER LO QUE SE PERDIÓ LUCHO DÍAZ EN LA PRIMERA ACCIÓN DEL PARTIDO ENTRE BAYERN MUNICH Y AUGSBURGO!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VlF5kOI9Pn — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

Después de este partido, el exfutbolista del Liverpool de Inglaterra y del Porto de Portugal viajará para unirse a la concentración de la Selección Colombia de Mayores.

Díaz fue uno de los convocados por el entrenador argentino Néstor Lorenzo para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se organizará en Estados Unidos, Canadá y México.

El combinado patrio se tendrá que ver las caras de local con Bolivia y luego se enfrentará a domicilio com Venezuela. Con el triunfo de local, la Selección Colombia clasificará al siguiente certamen orbital.

Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia y el Bayern Múnich. | Foto: Captura FCF Media

Precisamente sobre el duelo contra los bolivianos, hace unos días, habló Luis Díaz. “Estoy que me juego. Es un partido importante. Sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que es un partido crucial y que estamos a nada de poder clasificar al Mundial. Para algunos es el primero, en especial para mí. Tratar de dar el máximo como siempre lo hago. Tener el apoyo de la gente en Colombia va a ser superimportante”, manifestó el guajiro en entrevista con FCF Media.