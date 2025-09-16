Desde Argentina saltan por Javier Gandolfi y su salida de Atlético Nacional: esto dice la prensa

En Argentina reaccionan tras la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional. Es la prensa de ese país la que se pronuncia ante el hecho, destacando el error que sentenció el fin del estratega en el verde de Antioquia: alinear cuatro extranjeros en el juego ante Bucaramanga.

Gandolfi nació en Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe. Por tanto, desde su país natal le siguen la pista al técnico, y más aún si se trata de dirigir a uno de los equipos más laureados en Colombia, bicampeón del continente.

El foco en la prensa argentina, sobre la salida de Gandolfi, es claro: su grave error por alinear los cuatro extranjeros, aunque también sacan a la luz los datos que ha dejado el técnico en el verde, como la prematura salida en Libertadores y la eliminación en cuadrangulares contra Santa Fe.

Imagen del polémico partido entre Atlético Nacional y Bucaramanga por Liga BetPlay. | Foto: Nacional vs Bucaramanga - Atanasio Girardot - Fotógrafo: David Jaramillo.

“Echaron a Gandolfi de Atlético Nacional tras un absurdo error” - Olé

“El argentino no reparó que con este ingreso ya había cuatro extranjeros en la cancha, cuando por reglamento se permiten tres (son cuatro admitidos entre titulares y suplentes)”, señalan.

Y, más abajo, añaden: “Gandolfi dirigió 51 partidos en Atlético Nacional (asumió en febrero). Fueron 23 victorias, 15 empates y 13 derrotas. Llegó hasta octavos de final de la Copa Libertadores. En esa instancia cayó por penales ante San Pablo, equipo al mando de otro ex jugador de River, Hernán Crespo”.

El insólito error por el que Javier Gandolfi fue despedido de Atlético Nacional: “No hay excusa” - El Gráfico

“Leonel Álvarez, entrenador de Atlético Bucaramanga, anunció que presentará una demanda formal por lo sucedido, lo que podría derivar en un triunfo 3-0 y una mejora en la diferencia de gol, clave en una ajustadísima lucha por la clasificación a los cuadrangulares del certamen (...) Luego del revuelo generado, la institución verdolaga despidió al DT, que llegaba cuestionado por los malos resultados y las eliminaciones prematuras en las competencias internacionales“.

El increíble error por el que Gandolfi fue despedido de Atlético Nacional: “No hay excusas” - TyC Sports

“Después de esta situación, la institución de Medellín cortó su vínculo con el santafesino, quien dirigió al Verde durante 51 partidos (23 ganados, 15 empatados y 13 perdidos), dejó al equipo séptimo en la vigente liga colombiana y cayó en los octavos de final de la Copa Libertadores ante San Pablo”.

Javier Gandolfi habla con Edwin Cardona en medio de un partido de Atlético Nacional. | Foto: AFP