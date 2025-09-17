Suscribirse

Pablo Guede, quien suena para dirigir a Atlético Nacional, fue acusado de “tráfico de influencias”

Habrá que esperar para conocer si este DT, finalmente, arriba al club paisa.

Redacción Deportes
18 de septiembre de 2025, 3:20 a. m.
Pablo Guede suena para dirigir a Nacional.
Pablo Guede suena para dirigir a Nacional. | Foto: Getty Images

Este miércoles 17 de septiembre, se dio a conocer que el argentino Pablo Guede es uno de los entrenadores que suenan para llegar a dirigir a Atlético Nacional de Medellín.

Ante el rumor, muchos hinchas del conjunto verde y blanco se pronunciaron y señalaron que no les parecía la incorporación de este estratega.

Contexto: Leonel Álvarez causa alboroto en Atlético Nacional: esto dijo tras la salida de Javier Gandolfi

El nombre del director técnico ha sido tendencia en las diferentes redes sociales durante varios momentos del día, pero sobre Guede, unos años atrás, surgió una delicada acusación en su contra.

As Chile, en el año 2022, publicó un artículo en el que se le acusaba de tráfico de influencias al argentino. También reseñó un supuesto maltrato del técnico cuando estuvo en Necaxa.

“La salida de Guede de Necaxa alivia a muchos, incluidos utileros y jardineros por su trato déspota”, recogió As Chile, en declaraciones de Ignacia Suárez, periodista del Diario Récord.

Hubo tráfico de influencias. Imagínese que hasta concentró a su suegro en el club y a su hijo (Axel Guede) lo puso a dirigir los entrenamientos. Hay historias de terror que relatan en la Sub 20 del equipo”, agregó la comunicadora en su momento.

Contexto: “Le ofrecieron” dos técnicos campeones a Atlético Nacional: ya brillaron en el FPC

Al parecer, por lo que sucedió cuando estaba en Necaxa de México, Pablo Guede no dejó muy buenas impresiones. En Xolos de Tijuana las cosas habrían sido igual.

Me contaron varias historias similares de su paso por Xolos ¡Es hora de decirle adiós a este tipo de personajes!”, dijo, por su parte, Emanuel Villa, exjugador.

As Chile también reseñó un polémico actuar que Guede habría tenido en un avión con los jugadores juveniles de San Lorenzo de Almagro de la liga de Argentina.

MONTREAL, CANADA - AUGUST 5: Pablo Guede of Club Puebla address the media after the game against CF Montréal during the first half in a Leagues Cup Phase One match at Stade Saputo on August 5, 2025 in Montreal, Canada. (Photo by Tim Austen - Leagues Cup/MLS via Getty Images)
Pablo Guede, DT argentino. | Foto: MLS via Getty Images

“Tras la eliminación de San Lorenzo en Copa Libertadores 2016, el plantel retornó desde México a Argentina en Bussines. Sin embargo, Guede optó por pedir que los juveniles lo hicieran en clase económica. El hecho desató la molestia de los referentes del primer equipo”, indicó.

En Palestino de Chile, el argentino habría tenido otro mal actuar con un referente del equipo. “A su llegada a Palestino (2015) implementó varios cambios que tuvo como principal damnificado a Felipe Núñez. El portero tuvo que dejar la institución después de 10 años, tras lo cual se refirió duros términos al DT, en entrevista con AS Chile. No fue lo único. También dejó fuera de duelos claves de la Libertadores a Renato Ramos y Leonardo Valencia, lo que generó molestia en el primer equipo”, sentenció As.

