Pablo Guede, quien suena para dirigir a Atlético Nacional, fue acusado de “tráfico de influencias”

Este miércoles 17 de septiembre, se dio a conocer que el argentino Pablo Guede es uno de los entrenadores que suenan para llegar a dirigir a Atlético Nacional de Medellín.

Ante el rumor, muchos hinchas del conjunto verde y blanco se pronunciaron y señalaron que no les parecía la incorporación de este estratega.

El nombre del director técnico ha sido tendencia en las diferentes redes sociales durante varios momentos del día, pero sobre Guede, unos años atrás, surgió una delicada acusación en su contra.

As Chile, en el año 2022, publicó un artículo en el que se le acusaba de tráfico de influencias al argentino. También reseñó un supuesto maltrato del técnico cuando estuvo en Necaxa.

“La salida de Guede de Necaxa alivia a muchos, incluidos utileros y jardineros por su trato déspota”, recogió As Chile, en declaraciones de Ignacia Suárez, periodista del Diario Récord.

“Hubo tráfico de influencias. Imagínese que hasta concentró a su suegro en el club y a su hijo (Axel Guede) lo puso a dirigir los entrenamientos. Hay historias de terror que relatan en la Sub 20 del equipo”, agregó la comunicadora en su momento.

Al parecer, por lo que sucedió cuando estaba en Necaxa de México, Pablo Guede no dejó muy buenas impresiones. En Xolos de Tijuana las cosas habrían sido igual.

“Me contaron varias historias similares de su paso por Xolos ¡Es hora de decirle adiós a este tipo de personajes!”, dijo, por su parte, Emanuel Villa, exjugador.

As Chile también reseñó un polémico actuar que Guede habría tenido en un avión con los jugadores juveniles de San Lorenzo de Almagro de la liga de Argentina.

“Tras la eliminación de San Lorenzo en Copa Libertadores 2016, el plantel retornó desde México a Argentina en Bussines. Sin embargo, Guede optó por pedir que los juveniles lo hicieran en clase económica. El hecho desató la molestia de los referentes del primer equipo”, indicó.