Alfredo Morelos se aleja de Atlético Nacional: medio brasileño reveló el veredicto de Santos

Se complicó la renovación de Alfredo Morelos con Atlético Nacional. Aunque el delantero quiere seguir jugando en el cuadro verdolaga, el club dueño de su pase tiene otros planes a futuro.

De acuerdo a la información que llega desde Brasil, la dirigencia de Santos no quiere otra extensión del préstamo y buscará la venta de su pase en el mes de enero.

Los dueños del equipo paulista son conscientes del deseo de Atlético Nacional por quedarse con el Búfalo, sin embargo, quieren aprovechar su buen momento para sacar beneficio económico y cuadrar caja.

En ese sentido, Morelos tendría que escuchar ofertas y definir su próximo destino una vez cumpla con el contrato de préstamo firmado hasta diciembre de este año.

Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional | Foto: Getty Images

Cambió la postura de Santos

“La directiva colombiana busca alternativas para asegurar la permanencia del atleta, pero enfrenta dificultades económicas. Atlético Nacional considera que las cantidades involucradas son elevadas para la situación actual y está considerando opciones que podrían satisfacer las demandas de Santos”, expuso el Diário do Peixe, medio partidario.

Morelos ha dicho públicamente que se siente como en casa en el Atanasio Girardot y su deseo es comandar la reconstrucción del equipo para 2026 sin importar el delantero que llegue a asumir el puesto vacante de Javier Gandolfi.

El problema es que Nacional no tiene el dinero en el bolsillo para ponerlo sobre la mesa, razón por la que planteaban la posibilidad de otra extensión del préstamo como sucedió a principios de este año.

“Santos, por su parte, ya no ve con buenos ojos una nueva prórroga. El club entiende que el valor de Morelos ha aumentado tras su excelente rendimiento en Colombia y considera una venta una opción más atractiva”, estableció dicho medio.

En ese orden de ideas, Santos solo dejará ir a Morelos si recibe una oferta de compra por parte de Atlético Nacional.

La hinchada pide a gritos que renueven al atacante cordobés, pues ha sido la máxima figura de este semestre y viene dando buenos resultados en cuanto a goles, pero también aporta con asistencias.

“Las cantidades estipuladas por Santos en el contrato no fueron reveladas, pero el Diário do Peixe recibió información de que están fuera del presupuesto del club colombiano. Actualmente, Santos cubre el 70% del salario del delantero, que ronda el millón de reales (732 millones de pesos colombianos)”, recuerdan desde Brasil.

Atlético Nacional tenta permanência de Morelos, mas encontra dificuldades financeiras.https://t.co/Kv4kl6TO0S — Diário do Peixe (@diariodopeixe) September 26, 2025

Los números de Alfredo Morelos

Santos tiene contrato firmado con Morelos hasta 2026, lo que implica que es ahora o nunca para sacarle beneficio económico a su fichaje.

Aunque en Nacional brilló con luz propia ganando tres títulos en poco menos de dos meses, su paso por el peixe no fue precisamente recordable.

Defendiendo la camiseta de Santos solo disputó 17 partidos, marcó cuatro goles y dio una asistencia. Fue ahí cuando Nacional tocó la puerta para traerlo de regreso al fútbol profesional colombiano.