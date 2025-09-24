Ni Morelos, ni Marino: destapan la primera venta que haría Atlético Nacional para 2026

Emilio Aristizábal se aleja de su posible regreso a Atlético Nacional. El hijo de Aristi la está rompiendo con Fortaleza CEIF y la próxima semana empezará a jugar el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia.

Ese torneo será un trampolín para su carrera, sin embargo, antes de debutar ya está recibiendo ofertas del exterior.

La periodista Pilar Velásquez confirmó que Emilio despertó interés en la MLS de Estados Unidos, además de otras ligas extranjeras.

El menor de los Aristizábal creció en la cantera de Nacional y es un activo del club, pero ante la falta de espacio en la plantilla optaría por probar suerte fuera del país.

Emilio Aristizabal, número 19 de Fortaleza | Foto: Colprensa

Emilio tiene contrato con Fortaleza hasta diciembre de este año. Luego de eso tendrá que volver a casa para definir su futuro y poner sobre la mesa las ofertas que le han llegado.

“Además de la posibilidad de volver al equipo que ama, tiene ofertas del fútbol internacional. A él lo han llamado de la MLS y otros equipos. No estoy diciendo que no vuelva, pero ya no va a ser tan sencillo”, expresó Velásquez en Clásico Paisa.

Por lo pronto jugará el Mundial Sub-20 y tratará de mostrarse en una ventana que seguirán de cerca los empresarios más importantes del planeta.

Cabe recordar que Aristizábal no jugó el Sudamericano de la categoría y el goleador de ese certamen terminó siendo Néiser Villarreal, quien recibió ofertas de clubes poderosos como Vasco da Gama o Atlético de Madrid.

Ante ese panorama, parece muy probable que la historia de Emilio acabará antes de lo pensado y sería la primera venta de Atlético Nacional para 2026.

Cuestión personal

Más allá de las ofertas que puedan acercarle, su salida en préstamo a Fortaleza no se dio en los mejores términos y así lo confesó su papá Víctor Hugo Aristizábal.

“Cuando comenzaron a armar el equipo yo estaba motivado,pero hubo una falla en Nacional. Si a Emilio lo dejan como dejaron a Juan José Arias, a Simón (García), a estos jugadores que le han dado minutos, seguramente Emilio estaría como Arias. Tengo la seguridad”, indicó en una reciente entrevista con Pipe Muñoz.

Pero el hijo del ídolo no entró en los planes de la dirección deportiva. “Me di cuenta de que Fermani lo estaba ofreciendo dos meses antes de terminar el torneo. ¿Qué es esto hermano? A mí me dolió eso”, confesó.

“¿Cómo así que estaban ofreciendo a Emilio para prestarlo a otra parte? Así tuvieran la mejor intención, que jugara minutos, no. Eso no se hace”, indicó.

@tribuna_verdolaga Aristi se desahogó y estoy totalmente de acuerdo con él, asi como esperaron otros juveniles pudieron haber aguantado a emilio y hoy podido ser un jugador importante en el club. #atleticonacional #tribunaverdolaga @Pipe Muñoz ♬ sonido original - TRIBUNA VERDOLAGA

Víctor Hugo considera que se tomaron decisiones a la ligera. “La manera de actuar en ese momento no fue conveniente. Nacional mira lo que debe hacer y puede ser el hijo de Aristi, el hijo del que sea y ellos hacen lo que quieren”, contó en aquella oportunidad.

Esa es otra de las razones que alejan a Emilio Aristizábal de su regreso a Nacional, pues Gustavo Fermani continúa siendo el director deportivo y las sensaciones no son las mejores, por lo que pasó a principios de 2025.