En los próximos meses, Daniel Muñoz podría ser noticia bomba para Colombia en Europa. Según lo han revelado medios del Viejo Continente, durante los últimos días, la extensión del buen rendimiento de parte del lateral lo estaría haciendo firme opción para un fichaje por un gigante del mundo.

De acuerdo a lo citado por el portal, TeamTalk: “Barcelona está planeando un movimiento por el lateral derecho del Crystal Palace”.

Daniel Muñoz, con Crystal Palace vs. Arsenal en Premier League | Foto: Arsenal FC via Getty Images

Adicional a esto, dan algo de contexto al mencionar al gran presente que vive el defensa cafetero junto a Crystal Palace.

“Daniel Muñoz, quien constantemente es uno de los primeros nombres en la alineación de Oliver Glasner”, citan.

Adicional a esto, se basan en la información que también maneja el medio Fichajes, a los que les citan el valor por el que sería hecho el negocio.

“El informe afirma que 30 millones de euros (26,2 millones de libras / 35 millones de dólares) serían suficientes para fichar a Muñoz, lo que sería un desembolso significativo para el Barcelona, ​​pero muy bajo desde el punto de vista del Palace", hacen la salvedad.

En caso de que la supuesta oferta de los catalanes no se incremente, la decisión de los ingleses estaría tomada.

“Crystal Palace se mantendrá firme ante los vínculos con el Barça”, explican.

Daniel Muñoz ha tenido un buen rendimiento reciente con Crystal Palace. | Foto: PA Images via Getty Images

Hace unos cuantos meses el defensor firmó un nuevo vínculo con Crystal, lo que da la ventaja a los ingleses para pedir lo que consideren justo por su figura.

“El lateral tiene contrato en Selhurst Park hasta 2028, lo que coloca al Palace en una fuerte posición de negociación”, suma TeamTalk.

Y posterior a esto reseñan el análisis previo sobre la necesidad que tendrá el Barca de agregar más dinero si desea llevarse en serio a Muñoz.

“Muy poco probable a menos que el equipo de LaLiga tenga una oferta mucho más alta que 30 millones de euros sobre la mesa”, apuntan.

Temporada al alza de Muñoz

Para nadie es un secreto que lo de Dani Muñoz con Palace es un auténtico rendimiento de primer nivel en la élite.

“El internacional colombiano de 29 años es sólido en defensa, pero también efectivo en ataque, con un gol y dos asistencias en ocho apariciones en la Premier League hasta el momento esta temporada”, resaltan.

“Muñoz es posiblemente uno de los mejores laterales de Europa en este momento, y sus actuaciones parecen haber llamado la atención del Barcelona, ​​que querría fichar a un nuevo lateral derecho", hablan tras intereses del pasado reciente.

Daniel Muñoz celebrando un gol reciente con Crystal Palace. | Foto: Getty Images

Adicional a lo hecho en el torneo local, también vale la pena resaltar que el surgido en Águilas Doradas ya puso su apellido en Conference League.

Con los ingleses se hizo presente en la victoria del Palace ante Dinamo de Kiev, donde marcó un gol histórico para dicho club inglés.