¿Barcelona va por un titular de Selección Colombia? Versión internacional causa revuelo

Se trata de un rumor instaurado desde la prensa internacional, pero que empieza a resonar en la Selección Colombia.

17 de octubre de 2025, 2:50 a. m.
Barcelona pondría sus ojos en un titular de Selección Colombia.
Como en todos los arranques de temporada, varios jugadores son tendencia por sus desempeños y algunos clubes estarían detrás de sus servicios. En el caso de Selección Colombia, uno de sus titulares estaría siendo seguido de cerca por el F.C. Barcelona.

Se trataría de Daniel Muñoz, lateral derecho al servicio del Crystal Palace de la Premier League. El arranque del cafetero ha sido muy positivo en este curso, por lo que el elenco blaugrana de España le estaría siguiendo la pista.

Varios portales en el mundo entero han reportado el presunto interés de Barcelona en contratar a Muñoz. Uno de ellos, Transfermakrt, portal web especializado en los valores del mundo del fútbol.

“¿Barcelona se interesa en Daniel Muñoz? El lateral supera las 20 contribuciones con el Palace”, así titulan su información, destacando los números del colombiano, quien se ha reportado con varios goles importantes.

“En pleno comienzo de temporada, varios nombres colombianos han empezado a sonar para el mercado venidero y la posibilidad de ver a Daniel Muñoz en otro club de la élite aún se mantiene en el tintero. Diversos reportes han vinculado al lateral colombiano con el FC Barcelona, club que se habría interesado en ficharlo para la ventana de invierno tras su momento estelar en el Crystal Palace”, arranca afirmando Transfermarkt.

Daniel Muñoz celebrando un nuevo gol con Crystal Palace.
Y añaden: “Aunque aún no hay demasiados detalles sobre la opción de su llegada a LaLiga, el nombre de su pretendiente es lo suficientemente importante como para analizar su hipotética contratación, considerando que Muñoz está cerca de cumplir los 30 años y que otro ascenso en su carrera podría tener mucho impacto en el contexto cafetero”.

Allí mismo reportan que Daniel Muñoz tiene un valor en el mercado de 25 millones de euros, siendo este el más alto de su carrera hasta ahora. Además del Palace, defendió a equipos como Atlético Nacional y Genk.

El contrato de Daniel Muñoz en Crystral Palace va hasta junio de 2028. Su renovación se hizo en el curso de este 2025, pues el elenco londinense querría asegurarse sus servicios y una retribución económica en caso de futura venta.

Daniel Muñoz llegaría con buenas noticias a la concentración de la Selección Colombia.
No es para menos. Muñoz fue uno de los nombres que sonó como posible refuerzo, para varios equipos, en el último mercado de verano. Casi que daban como un hecho su salida, pero se quedó en el Palace y sigue brillando.

“Muñoz es uno de los mejores laterales del momento, no solo por su nivel individual, sino también porque Crystal Palace viene de ser bicampeón en Inglaterra al consagrarse en la FA Cup contra Manchester City y en la Community Shield ante Liverpool”, sentencian en Transfermarkt.

