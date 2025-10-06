En la tarde de este lunes, 6 de octubre de 2025, la Selección Colombia informó que su lateral derecho, Daniel Muñoz, ya llegó a Estados Unidos para la doble fecha amistosa de octubre ante México y Canadá.

Unas palabras, desde Inglaterra, se empezaron a hacer virales a la par que Muñoz se unía a La Tricolor. En concreto, fue el exfutbolista y leyenda del Liverpool Jamie Carragher, hoy comentarista en Sky Sports, quien dio un sincero veredicto sobre Daniel: “Es el mejor lateral derecho de la Premier League ahora mismo”.

Aunque el veredicto de Carragher sobre Muñoz se hizo viral hasta la tarde de este lunes, fue en medio de la transmisión del medio referenciado el pasado 5 de octubre. Ese día, Crystal Palace visitó a Everton, cayó por 2-1, y el colombiano fue quien anotó para the eagles.

Carragher estaba explicando ese tanto de Muñoz, desde la jugada previa hasta la definición del colombiano ante Jordan Pickford. Apenas mostraron la acción de Daniel, Jamie lanzó: “Muñoz, para mi, hay pocos equipos en liga que jueguen con laterales. Es el mejor lateral de la Premier League en este momento”.

No es el único que ha hecho valoraciones positivas sobre el nivel de Muñoz en Crystal Palace. Desde hace tiempo, catalogan al colombiano como el mejor de su posición en una de las mejores ligas europeas, lo que lo convertiría en uno de los más destacados a nivel mundial.

La actualidad de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz, para octubre de 2025, tiene 29 años. Su titularidad en Crystal Palace es indiscutible, y viene de quedar en los libros dorados del club luego de ganarle la FA Cup al Manchester City en la temporada 2024-2025. De hecho, en este último curso, arrancaron con pie derecho y le arrebataron la Supercopa inglesa al Liverpool.

Daniel Muñoz, campeón de la FA Cup con Crystal Palce ante Manchester City | Foto: Getty Images

El lateral derecho de la Selección Colombia está en una destacable forma. No solo cumple con las funciones naturales de su posición, sino que también se reporta con gol en varios juegos que el Palace encara en diferentes competencias.

Prueba de la importancia de Muñoz en el cuadro londinense es la duración de su contrato. Aunque se rumoreaba que podía salir en el pasado mercado de verano, Daniel se terminó quedando y extendió su vínculo en el equipo hasta junio de 2028.