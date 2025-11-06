La faena no pudo ser completada en el Parque de los Príncipes luego de que Luis Díaz marcara un espectacular doblete para hacer historia en París y dejar el nombre de Colombia en lo más alto en uno de los torneos más importantes del fútbol mundial. Antes de finalizar el primer tiempo, el guajiro vio la tarjeta roja por fuerte entrada al jugador Achraf Hakimi, escena que tuvo la intervención del VAR.

En el minuto 47+2, cuando Luis Díaz se vio vencido y Hakimi lanzó la velocidad para tratar de marcar el gol del descuento del PSG, no tuvo de otra que configurar una plancha y arrojar al suelo al lateral marroquí. El árbitro Maurizio Mariani había mostrado tarjeta amarilla en un principio.

Tras el llamado del VAR, Mariani cambió la decisión y retiró la tarjeta amarilla y mostró la roja directa, lo que traerá serias repercusiones ante la UEFA. Por ejemplo, Luis Díaz se perderá el próximo partido del Bayern Múnich, en el Emirates Stadium de Londres, contra el Arsenal, que definirá el líder solitario de la fase liga de la Champions League.

Inmediatamente, Hakimi tuvo que retirarse de la cancha con fuertes dolores y sin poder caminar. Se estima que la estrella de la Selección Marruecos tendrá varias semanas de baja por un esguince de tobillo. El central Jonathan Tah, referente en la zona defensiva del Bayern Múnich, habló en la zona mixta sobre la roja para Lucho y dio su veredicto tras la acción que perjudicó a Achraf.

Jonathan Tah antes del partido contra el PSG. | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Referente del Bayern Múnich habló sobre la expulsión de Luis Díaz ante el PSG

Pese a que consideró que la tarjeta roja fue justa, Jonathan Tah destacó el primer tiempo de Luis Díaz y lo catalogó como “increíble”, teniendo en cuenta que en menos de 32 minutos ya había marcado el doblete que le alcanzó al Bayern para sumar tres puntos claves en París y seguir con puntaje perfecto en esta edición de Champions.

“Luis Díaz estaba muy molesto. Pienso que su primera parte fue impresionante. Increíble. Nos sentimos mal por él, por la roja, yo no vi la imagen de la falta. No estoy seguro, pero para mí era tarjeta roja. Al final todos luchamos también por él porque sabemos su sensación y sus ganas de seguir, y al final estaba feliz por el resultado”, sentenció Tah, titular en la zona defensiva del club bávaro y canterano del Bayern Múnich.

El estar con 10 jugadores en la cancha condicionó al Bayern Múnich en el desarrollo del partido y forzó un mejor trabajo defensivo para sostener la ventaja. Al PSG solamente le alcanzó para descontar a través del portugués Joao Neves al minuto 74.