De los jugadores que sigue y toma nota para intentar igualarlos, o por qué no, mejorarlos, señaló: “Mis referentes son Radamel Falcao y Cristiano Ronaldo”.

Actualmente viste la camiseta de Envigado, con los que se encuentra sumamente agradecido: “El equipo que me abrió las puertas, me dio la oportunidad y desde muy joven he estado ahí”, calificó.