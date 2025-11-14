Suscribirse

Colombia Sub-17: gol errado debajo del arco le costó la eliminación del Mundial ante Francia

Más de tres oportunidades tuvo la Tricolor, pero ninguna quiso entrar para evitar la decepción en Qatar.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

14 de noviembre de 2025, 3:42 p. m.
Colombia no corrió con suerte y se quedó eliminada del Mundial Sub-17
Colombia no corrió con suerte y se quedó eliminada del Mundial Sub-17

En los pies de Cristian Flórez estuvo la opción más clara de Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17, que se realiza en Qatar.

El extremo pudo marcar lo que hubiera sido el empate transitorio en la serie con Francia, pero la mala definición y golpeo del balón al palo condenaron la Tricolor a la eliminación.

En la jugada previa se vio el buen trato de balón de los nacionales, pero la definición fue errada debajo del arco de los galos.

Flórez se internó al área para meter peligro, pero no tuvo la precisión para guardar el esférico en el arco rival. Su reacción inmediata ante el fallo fue tirarse al piso y lamentarse.

Contexto: La ecuación que espera la Selección Colombia para saltar al bombo 1 del sorteo del Mundial 2026, gracias a Italia

Dicha acción fue crucial para las aspiraciones de Colombia, que luego tuvo un trío más de chances pero no marcó.

‘No hacerlos y verlos hacer’ fue la consigna que quedó para la nación, pues tras el desperdició que tuvieron, en el agregado, Francia sí certificó su paso al anotar el 2-0 definitivo.

No se pudo reponer Colombia

Colombia Sub-17 no logró sostenerse ni 20 minutos ante Francia en el Mundial de la categoría que se disputa en Qatar.

Antonie Valero fue el encargado de finalizar una acción colectiva del conjunto europeo, que movió el balón de lado a lado hasta encontrar el espacio para anotar el 1-0 antes del minuto 15.

El equipo colombiano intentó reaccionar durante el resto del primer tiempo, pero su esfuerzo no pasó de ser una intención.

Colombia y Francia durante el duelo de 16 avos de final en el Mundial Sub-17 de Qatar
Colombia y Francia durante el duelo de 16 avos de final en el Mundial Sub-17 de Qatar

Aunque mostró algo más de rebeldía para acercarse al arco rival, no consiguió la claridad necesaria para lograr el descuento.

Con media hora por jugarse, el panorama seguía siendo poco alentador para los dirigidos por el país. Además, el juez central interrumpía constantemente el desarrollo del partido para dialogar con los jugadores.

Santiago Londoño González fue quizá uno de los que más insistió en revertir el marcador adverso.

Contexto: Alemania le hizo este gol a Colombia en solo 15 segundos: sacudón en el Mundial Sub-17

Al minuto 67, el delantero se desprendió de su referencia en el área, encaró y sacó un remate que pasó muy cerca del travesaño.

Desde ahí se le vio mejoría a Colombia, que tuvo en los pies de varios el empate para prolongar el partido al tiempo extra.

Sin embargo, el golero rival, Ilan Jourden apareció para amargar a la Tricolor en tres ocasiones. Sus atajadas lo sacaron como figura con calificación de 7.2.

Colombia Sub-17 se despidió con derrota del Mundial que se llevó a cabo en Qatar en 2025
Colombia Sub-17 se despidió con derrota del Mundial que se llevó a cabo en Qatar en 2025

Cristian Orozco, capitán colombiano, también tocó la puerta contraria, pero apareció el golero rival. Luego de eso, una contra letal de los franceses acabó con las ilusiones nacionales.

A campo abierto, el ataque rival galopó hasta que Perrier Moungengue pudo rematar frente a la humanidad del portero, Jorman Mendoza, para el 2-0 final.

Al término del juego, los ánimos estuvieron caldeados, se detuvo el duelo y luego de apaciguar las cosas, el juez canadiense, Filip Dujic dio por terminado el compromiso.

