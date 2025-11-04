Alemania le hizo este gol a Colombia en solo 15 segundos: sacudón en el Mundial Sub-17

Mal arranque para la Selección Colombia en el Mundial Sub-17. Este martes, 4 de noviembre, la Tricolor debutó ante Alemania por la primera fecha del grupo G en la cita orbital que se desarrolla en Catar.

Realizaron el saque del partido, Alemania se hizo con el balón y arrancó con un ataque fulminante por la banda derecha. Centraron rastrero y Toni Langsteiner decretó el primero para la selección europea.

¡GOOOL DE ALEMANIA DESDE EL SAQUE!



En apenas 15 segundos del partido, Toni Langsteiner, abrió el marcador y ya los europeos superan a Colombia en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025™.#MundialSub17EnDSPORTS | #U17WC pic.twitter.com/ebb33STbjX — DSPORTS (@DSports) November 4, 2025

El reloj marcaba apenas 15 segundos, siendo un gol muy rápido que pone y a Colombia contra las cuerdas. Ahora, los dirigidos por Freddy Hurtado deberán tratar de remontar si no quieren tener un panorama en contra en la competencia.

Desarrollo del primer tiempo

Los primeros 45 minutos fueron esquivos para Colombia en cuanto a chances y oportunidades concretas. El árbitro decretó el cierre, los equipos se fueron al descanso con ese 1-0, esperando que la Tricolor saliera al segundo tiempo con más ganas de revertir el panorama.

Un gol de camerino invitó a Colombia a sacar la casta con la que llega a la cita orbital. Cabe recordar que los cafeteros arriban al Mundial como vigentes subcampeones en el sudamericano de la categoría. El gran campeón de dicho torneo, realizado a principios de este 2025 en Colombia, fue Brasil.

Alemania quiso ampliar el marcador, pero se encontró con una defensa colombiana bien parada en su posición. Por su parte, Colombia trató de remar contra el golpe anímico que significó arrancar perdiendo antes del minuto 1. Pinta un segundo tiempo vibrante.

Nómina de la Selección Colombia que pelea en el Mundial Sub-17. | Foto: Prensa Federación Colombiana de Fútbol.

Video | Juan José Castaño empató para Colombia

Pero a los 57′, Juan José Castaño sacó un violento remate que acabó decretando el 1-1 definitivo. Se trata de un punto de oro para La Tricolor, que ya piensa en el resto de la fase de grupos.

¡GOOOL DE COLOMBIA!



Juan Cataño abrió el marcador para la Tricolor y se empata el partido 1-1 frente a Alemania. #MundialSub17EnDSPORTS | #U17WC pic.twitter.com/frnI9vk3c1 — DSPORTS (@DSports) November 4, 2025

El grupo de Colombia

Además de Alemania, que sobre el papel sería el rival más duro de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17, la Tricolor hará frente a El Salvador y Corea del Norte. Esa es la conformación del grupo G en la cita orbital.

Colombia se enfrentará a El Salvador el próximo viernes, 7 de noviembre, a partir de las 7:30 a. m. (hora colombiana). Luego, cerrará su participación en primera ronda haciendo frente a Corea del Norte el lunes 10 del mismo mes, a las 8:30 a. m.