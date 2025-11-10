Suscribirse

Zapatazo le devolvió la vida a la Colombia Sub-17 en el Mundial: Corea del Norte no lo pudo evitar

En menos de 40 minutos, el conjunto cafetero pudo irse en ventaja para dar un paso firme hacia la clasificación.

Redacción Deportes
10 de noviembre de 2025, 2:09 p. m.
Miguel Solarte anotó el primer gol de Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Sub-17
Miguel Solarte anotó el primer gol de Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Sub-17. | Foto: FIFA via Getty Images

Recuperación del camino perdido para la Selección Colombia Sub-17, luego de dos empates en el Mundial de Qatar 2025.

Ante Corea del Norte, el conjunto cafetero pudo ser efectivo a través de Miguel Solarte y Santiago Londoño, quienes dieron un 2-0 parcial a los nacionales en el primer tiempo.

El primero en aparecer en el resultado fue el lateral que milita en Boca Junior de Cali, quien se internó al ataque para sacar un zapatazo hacia el arco coreano.

La potencia del tiro ejecutado por el mencionado en la cabeza del área, fue suficiente para que tras un desvío el balón se clavara para el 1-0 parcial.

Esa acción dio un envión a la Tricolor, que a los pocos minutos pudo extender su ventaja con una pena máxima por falta al goleador, Santiago Londoño.

A pesar de que los asiáticos pidieron la revisión de la acción con el VAR, el contacto del golero fue evidente en contra de quien juega en Envigado.

En la base del pie del ‘9’ se hizo evidente que la mano del portero pegó; razón suficiente para decretar pena máxima.

Santiago Londono pudo marcar el tanto de la tranquilidad para Colombia en el Mundial Sub-17
Santiago Londono pudo marcar el tanto de la tranquilidad para Colombia en el Mundial Sub-17 | Foto: FIFA via Getty Images

Al cobro fue el mismo afectado, quien de derecha la puso a la parte alta del costado izquierdo un remate que acabó adentro del arco de Corea.

Para el centrodelantero fue un tanto que le sirvió en busca de acrecentar su confianza, luego de habérsele cerrado el arco en el partido pasado con El Salvador.

Con esa ventaja de dos goles, Colombia se pudo ir al descanso a replantear algunos detalles de cara a los 45′ restantes.

Control Tricolor en el segundo tiempo

Para la segunda mitad, el equipo coreano quiso hacerle frente a Colombia en busca de acercarse en el marcador que tenía 2-0 abajo.

Aunque por momentos fueron en busca del arco nacional, el comportamiento de la defensa y zona medular estuvo a la altura.

Contexto: Alemania le hizo este gol a Colombia en solo 15 segundos: sacudón en el Mundial Sub-17

A lo largo de los primeros 25 de la parte complementaria se vio una Tricolor sólida, que pudo haber llegado a ampliar el marcador con un gol más si hubiera sido efectiva en el último tercio.

Hacia el minuto 56 se dio un posible penal para los coreanos, mismo que fue echado al piso por el juez tras revisar la repetición y ver que el contacto fue por fuera del área grande.

Criss Macias, uno de los referentes de Colombia Sub-17 en el Mundial de Qatar.
Criss Macias, uno de los referentes de Colombia Sub-17 en el Mundial de Qatar. | Foto: FIFA via Getty Images

Clasificación y próximo rival del Mundial

En los primeros dos juegos de la fase de grupos, Colombia no logró ganar. Dos empates, uno ante Alemania y el otro con El Salvador, pusieron a penar a la delegación nacional.

Era una obligación ganar ante Corea del Norte para aspirar a los dieciseisavos de final del torneo que se lleva a cabo en Qatar.

Dicho triunfo colombiano y la victoria a la misma hora de Alemania ante los centroamericanos dejó definido el grupo con G.

Contexto: Barrida de Néstor Lorenzo en la convocatoria de la Selección Colombia: escobazo devolvió varios

El primer lugar fue para los europeos, quienes alcanzaron cinco puntos y una diferencia de gol de +6. Por su parte, Colombia fue segunda con la misma cantidad de unidades, pero una ventana de goles de +2.

Ese ítem fue el que le quitó la chance a la Tricolor de ser primera. Tras la clasificación a la siguiente fase, los dirigidos por Freddy Hurtado irán ante un rival por definir.

