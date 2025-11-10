Recuperación del camino perdido para la Selección Colombia Sub-17, luego de dos empates en el Mundial de Qatar 2025.

Ante Corea del Norte, el conjunto cafetero pudo ser efectivo a través de Miguel Solarte y Santiago Londoño, quienes dieron un 2-0 parcial a los nacionales en el primer tiempo.

¡GOOOL DE COLOMBIA!



Miguel Solarte remató desde afuera del área, y tras un rebote, convirtió el primer tanto del encuentro ante Corea del Norte.#MundialSub17EnDSPORTS | #U17WC pic.twitter.com/pNSWMCkxcM — DSPORTS (@DSports) November 10, 2025

El primero en aparecer en el resultado fue el lateral que milita en Boca Junior de Cali, quien se internó al ataque para sacar un zapatazo hacia el arco coreano.

La potencia del tiro ejecutado por el mencionado en la cabeza del área, fue suficiente para que tras un desvío el balón se clavara para el 1-0 parcial.

Esa acción dio un envión a la Tricolor, que a los pocos minutos pudo extender su ventaja con una pena máxima por falta al goleador, Santiago Londoño.

¡GOLAZO AL ÁNGULO DE COLOMBIA!



Santiago Londoño, con una definición magistral, convirtió de penal para ampliar la ventaja por 2-0 ante Corea del Norte.#MundialSub17EnDSPORTS | #U17WC pic.twitter.com/28fi8sL2Jh — DSPORTS (@DSports) November 10, 2025

A pesar de que los asiáticos pidieron la revisión de la acción con el VAR, el contacto del golero fue evidente en contra de quien juega en Envigado.

En la base del pie del ‘9’ se hizo evidente que la mano del portero pegó; razón suficiente para decretar pena máxima.

Santiago Londono pudo marcar el tanto de la tranquilidad para Colombia en el Mundial Sub-17 | Foto: FIFA via Getty Images

Al cobro fue el mismo afectado, quien de derecha la puso a la parte alta del costado izquierdo un remate que acabó adentro del arco de Corea.

Para el centrodelantero fue un tanto que le sirvió en busca de acrecentar su confianza, luego de habérsele cerrado el arco en el partido pasado con El Salvador.

Con esa ventaja de dos goles, Colombia se pudo ir al descanso a replantear algunos detalles de cara a los 45′ restantes.

Control Tricolor en el segundo tiempo

Para la segunda mitad, el equipo coreano quiso hacerle frente a Colombia en busca de acercarse en el marcador que tenía 2-0 abajo.

Aunque por momentos fueron en busca del arco nacional, el comportamiento de la defensa y zona medular estuvo a la altura.

A lo largo de los primeros 25 de la parte complementaria se vio una Tricolor sólida, que pudo haber llegado a ampliar el marcador con un gol más si hubiera sido efectiva en el último tercio.

Hacia el minuto 56 se dio un posible penal para los coreanos, mismo que fue echado al piso por el juez tras revisar la repetición y ver que el contacto fue por fuera del área grande.

Criss Macias, uno de los referentes de Colombia Sub-17 en el Mundial de Qatar. | Foto: FIFA via Getty Images

Clasificación y próximo rival del Mundial

En los primeros dos juegos de la fase de grupos, Colombia no logró ganar. Dos empates, uno ante Alemania y el otro con El Salvador, pusieron a penar a la delegación nacional.

Era una obligación ganar ante Corea del Norte para aspirar a los dieciseisavos de final del torneo que se lleva a cabo en Qatar.

Dicho triunfo colombiano y la victoria a la misma hora de Alemania ante los centroamericanos dejó definido el grupo con G.

El primer lugar fue para los europeos, quienes alcanzaron cinco puntos y una diferencia de gol de +6. Por su parte, Colombia fue segunda con la misma cantidad de unidades, pero una ventana de goles de +2.