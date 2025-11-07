Decepción total de Colombia Sub-17 en el Mundial: oscuro panorama en la tabla de posiciones del grupo G

A pesar de ser ampliamente superior a lo largo de los 90 minutos de la fecha 2, el equipo Tricolor no logró sacar adelante el juego frente a El Salvador.

Un nuevo empate tras el debut con Alemania complicó las chances de la Selección Colombia para clasificar en uno de los dos cupos directos del grupo G.

Finaliza el partido de nuestra Selección Colombia Masculina Sub 17 🆚🇸🇻



🇨🇴 0-0 🇸🇻#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/F2yrjvcHvX — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 7, 2025

A falta de una jornada, el cuadro patrio quedó tercero de su zona. Corea del Norte, último rival de los cafeteros en la fase de grupos lidera el grupo y lo persigue Alemania.

Decepción frente al arco rival

Un sinfín de ocasiones tuvo el combinado colombiano para irse ganador ―por amplio marcador― del duelo ante su oponente de Centroamérica.

Colombia Sub-17 tuvo en Santiago Londoño el jugador más importante para crear peligro. Este tuvo en sus pies un total de seis oportunidades para darle el triunfo a la Tricolor.

Aunque en varias de esas ocasiones fue certero para rematar hacia el arco, allí estuvo el portero Alegría, quien ahogó el grito de gol.

Fue tal la incidencia en el juego del golero salvadoreño, que las estadísticas lo colocaron como una de las figuras con nueve atajadas y una calificación de 8.0 puntos.

En su gran mayoría el equipo de Colombia puntuó alto, el rendimiento fue bueno y se vio siendo protagonista, pero lo más importante que es el gol, no se presentó.

Con dos puntos sumados las posibilidades se complican, pero por cómo está organizado el grupo G las chances de ir a los dieciseisavos de final siguen vivas.

El formato de este campeonato mundial da la chance a los mejores ocho terceros de mantenerse en el torneo. Colombia tiene posibilidades altas en caso de ganar en la fecha 3 a Corea del Norte.

Jugados los dos partidos correspondientes a la zona de la que hace parte la Tricolor, el panorama deja con vida al equipo nacional con dos unidades, los mismos que Alemania.

En la vanguardia del grupo está Corea del Norte, que tiene cuatro, y en el fondo está El Salvador con apenas un punto sumado.

Ante los asiáticos es obligación para los cafeteros ganar. Con cinco puntos lucharían ante los germanos por quedar segundo e ir de manera directa a la siguiente instancia.