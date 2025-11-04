Aunque no arrancó con el mejor panorama, la Selección Colombia sub 17 terminó aguándole la fiesta a Alemania en el arranque del Mundial de la categoría. Fue este martes, 4 de noviembre, en el Aspire Zone - Pitch 2 en Catar.

El marcador final fue 1-1, y resulta siendo un punto de oro para Colombia porque arrancó perdiendo y porque fue ante su rival más fuerte, sobre el papel, en el grupo G de la competencia. Ahora deberá hacer frente a El Salvador y Corea del Norte.

Tabla de posiciones en el Mundial Sub - 17

Con el empate de este martes, Colombia asoma segunda en el grupo G con un punto. El liderato está ocupado por Corea del Norte, que jugó luego del compromiso entre la Tricolor y Die Mannschaft y acabó venciendo por 5-0 a El Salvador.

Corea del Norte | 3 Pts | 1 PJ | Colombia | 1 Pts | 1 PJ | Alemania | 1 Pts | 1 PJ | El Salvador | 0 Pts | 1 PJ |

Así las cosas, Colombia sigue dependiendo de sí misma para clasificar a la siguiente ronda de la competencia. Dos triunfos en sus próximos dos partidos la dejarían con inminentes opciones de seguir en la pelea por el título.

Colombia vs. Alemania por la primera fecha del Mundial Sub-17 2025. | Foto: Prensa Federación Colombiana de Fútbol.

El próximo juego de la Selección Colombia Sub-17 será el viernes, 7 de noviembre, contra El Salvador. La pelota rodará a partir de las 7:30 a.m. (hora colombiana).

Luego, la Tricolor enfrentará a Corea del Norte, el lunes 10 de noviembre, a partir de las 8:30 a.m. (hora colombiana). Será el último reto de Colombia en la primera fase de la competencia.

Colombia se pudo reponer al gol de camerino

No se había cumplido ni un minuto de juego, este martes, cuando ya Alemania ganaba 1-0 con gol de Toni Langsteiner. De hecho, fue tan solo arrancar el partido para que el cuadro europeo arrancara por la derecha, enviara un centro y el propio Langsteiner enviara el balón a guardar.

Con el 1-0 a favor de Alemania salieron al segundo tiempo, y los cafeteros buscaban mejorar el panorama. A los 57′, Colombia terminó aguándole la fiesta a sus rivales con un destacado gol de Juan José Cataño.

El jugador colombiano remató con potencia al arco defendido por Marcello Trippel, y terminó enviando el balón al fondo de la portería. La alegría se apoderaba de la delegación cafetera presente en Catar.

