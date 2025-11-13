La Selección Colombia se prepara para lo que serán los dos últimos partidos del año contra Nueva Zelanda, en Fort Lauderdale, y Australia, en Nueva York. En esta oportunidad, la escuadra nacional se presentará con grandes ausencias; una de las más llamativas es la de Jhon Jáder Durán.

El delantero de 21 años no está en la convocatoria desde el partido que disputó contra Perú y en el que terminó fuera en el entretiempo. En ese momento, se habló de una supuesta pelea que protagonizó y que habría caído muy mal al interior del grupo.

Jhon Jader Durán, jugador del Fenerbahçe. | Foto: Getty Images

Por lo mismo, son muchas las especulaciones que se han dado acerca de sus ausencias en las últimas convocatorias. Incluso, se ha llegado a decir que tiene un ‘veto’ por lo que, supuestamente, ocurrió en los camerinos, aunque esto ha sido negado por los integrantes de la Tricolor.

En medio de este panorama, se conoció el supuesto motivo por el que Durán no habría querido venir al combinado patrio para jugar los dos últimos partidos y continuar con su preparación para lo que será el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Según publicó el medio turco Skorer, habría sido el mismo futbolista el que le pidió a Néstor Lorenzo que no lo llamara.

“El jugador estrella, que comenzaba a recuperar su mejor forma, pidió permiso a la selección colombiana y no se presentó a la concentración para los partidos amistosos. Según se informa, la postura de Durán fue bien recibida por el cuerpo técnico del Fenerbahçe”, señaló.

Jhon Jader Durán. | Foto: Getty Images

De acuerdo con esta versión, el objetivo del Fenerbahçe es que Durán llegue a su mejor versión a nivel físico y futbolístico de cara a lo que será el partido contra el Galatasaray, juego en el que se disputará la Superliga de Turquía el próximo 1.º de diciembre.

Por ello, el delantero quiere poner de su parte y prepararse con su club para rendir de la mejor manera, después de lo que fue la lesión que lo apartó de los terrenos de juego.

Hay otra versión

Sin embargo, esta no es la única versión que se tiene sobre la ausencia de Jhon Jader en la más reciente convocatoria. Según el periodista Luis Arturo Henao, el grupo le quiso enviar un mensaje al número 9 y en ese sentido decidieron no llevarlo a estos últimos partidos.

“Confirmado: J. J. Durán no está en la Selección Colombia porque el grupo solo lo aceptará cuando mejore algunas de sus actitudes en el seno de la selección. Es muy bueno, pero debe crecer en eso”, señaló.