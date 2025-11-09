Suscribirse

Voz autorizada revela la clave para recuperar a Jhon Durán: certero mensaje a Néstor Lorenzo y a la Selección Colombia

No solo se refirió al nivel deportivo, también a las polémicas y “al grado de toxicidad” que podría tener el jugador.

Redacción Deportes
9 de noviembre de 2025, 1:20 p. m.
Marcan el camino a Lorenzo para que vuelva a tener a Jhon Durán en óptimas condiciones en Selección Colombia. Reconocido entrenador habló.
De a poco parece que Jhon Jáder Durán recupera su nivel goleador en los clubes, algo vital para ser llamado a Selección Colombia. Se desempeña en el Fenerbahçe turco, a préstamo desde Al-Nassr, pero las lesiones lo han marginado de poder brillar.

No solo son las molestias físicas, sino las polémicas que envuelven a Durán. Peleas, acciones y más siempre tienen al delantero en el foco mediático. En esas, una voz autorizada del FPC dijo cómo se puede recuperar al joven futbolista de 21 años.

Jhon Durán en uno de sus más recientes tantos con el Fenerbahce turco.
Luis Fernando Suárez dijo cómo se puede recuperar a Jhon Durán

Luis Fernando Suárez es uno de los entrenadores más reconocidos en Colombia. Ha pasado por clubes y selecciones, por lo que desde su experiencia lo reconocen como una voz autorizada en el balompié nacional.

Suárez habló de Durán. Además de afirmar que su talento no se puede desperdiciar, dijo que hay que manejarlo “en alguna situación particular”, algo que siempre tiene al delantero como foco de atención.

“En el caso de Jhon Jader Durán lo tendría en un equipo siempre. Si hay que arreglar alguna situación particular, creo que lo pertinente es buscar manejarlo, no se puede desperdiciar a ese jugador. No hay que hacerle la cruz de una vez, absolutamente no”, soltó Suárez en diálogo con El Anecdotario de Gol Caracol.

Por la misma línea, añadió: “Durán es fuerte en el cabezazo, sale a jugar, se junta bien, es técnico con la pelota. Nosotros en Selección Colombia veníamos diciendo que no teníamos un ‘9’, ahora apareció Suárez (Luis Javier), también se cuenta con Córdoba, que a mí me encanta, y también se debería considerar el caso Jhon Jader”.

Luis Fernando Suárez es contemplado para la dirección técnica de Atlético Nacional
Luis Fernando Suárez, reconocido entrenador colombiano. | Foto: Getty Images

¿Jhon Durán tendría un lugar con Selección Colombia en el Mundial 2026?

Es cierto que hay una amplia competencia en la posición de delantero de la Selección Colombia. Además de Jhon Durán, asoman nombres como Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba y hasta uno de los casi que infaltables en el esquema de Lorenzo: Rafael Santos Borré.

Pero si Durán sigue en ese nivel de recuperación, es muy probable que se gane un lugar en el listado definitivo de Lorenzo para el Mundial 2026. Tiene un proceso bajo el mando del estratega argentino, y más allá de las polémicas, es uno de los que tiene seguimiento constante.

“Para mí Durán es un jugador importante. Si hay un grado de toxicidad en él muy marcado, hay que evaluarlo, mirarlo. Solamente tiene 21 años, hay que buscar mejorarlo, buscar la manera de poderlo tener”, sentenció Luis Fernando Suárez sobre Jhon Jáder.

