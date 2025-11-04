Réplica de Jhon Jáder Durán tras volver al gol: no guardó silencio y lanzó certero aviso

Un partido fue suficiente para el renacer de Jhon Jáder Durán en Europa, o eso es lo que se espera después de haberle anotado al Beşiktaş en el clásico de Turquía.

Su tanto en los minutos finales fue un grito que el delantero tenía atravesado tras varios meses de una lesión grave que lo alejó de las canchas.

Dicha anotación sirvió para el triunfo agónico de los suyos por resultado 2-3 durante el pasado fin de semana, en la Superliga turca.

Jhon Jáder Durán dio el triunfo en el clásico a Fenerbahçe | Foto: NurPhoto via Getty Images

Después de esto, el cafetero se espera que sea más constante en campo para su club, y de esta forma, también se convierta nuevamente en posibilidad de Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

Por declaraciones del mismo Durán, este no la pasó para nada bien en los meses que fue señalado por sus constantes problemas físicos.

En una reciente entrevista denuncio que fue señalado más de una vez, pero que esto es una dinámica con la que se ha acostumbrado a lidiar a lo largo de su carrera.

“Fue un proceso largo y tuve que trabajar muy duro para recuperar mi mejor forma”, empezó tras sentirse al 100% de sus capacidades físicas.

“Todo jugador quiere aportar y jugar para su equipo, pero para mí, este proceso ha sido largo”, sumó aceptando su realidad del último tiempo.

“Puedo decir que ha sido lo mejor posible. Ahora, estoy deseando volver a mi mejor nivel cuanto antes y ayudar a mi equipo”, dijo esperanzado de regresar a la versión que tuvo en Aston Villa.

Jhon Jáder Durán espero recuperar su mejor estado de forma en Europa. | Foto: Getty Images

Después de los mensajes esperanzadores que mandó Jhon Jáder, luego decidió hacer público su malestar por las críticas constantes que ha tenido que aguantar.

“Estoy acostumbrado a los comentarios negativos y a que me pinten peor de lo que soy", expuso.

Respaldándose así mismo su carrera, este da a entender que busca no darles poder: “Pero siempre me he mantenido al margen y nunca he respondido. Mantuve la calma y confié en mi trabajo”.

“Siempre confié en el plan de Dios. No me importaba nada más”, completó esperanzado por ser el mejor Durán en Turquía.

Presidente de Fenerbahçe, pieza clave

Después de ver esta recuperación de Durán -la cual parece ser definitiva-, este también dio valor a lo que personas como el presidente, Sadettin Saran, hicieron por él.

“Estuvo conmigo y me ayudó durante todo el proceso. Siempre habló conmigo y me acompañó. El apoyo de Devin Bey también fue muy importante”, reconoció.

📌Jhon Duran'ın yeniden doğuşunda Sadettin Saran detayı



🔗 https://t.co/6DHqH1tH7D



Foto: Fenerbahçe SK pic.twitter.com/AMjVkqSO1E — NTV Spor (@ntvspor) November 4, 2025

“Por supuesto, siempre intentan estar ahí para los jugadores y ayudarme. Hablaron conmigo constantemente durante todo este proceso. Me ayudaron a superarlo lo más rápido posible”, dijo agradecido.

Sobre su anotación más reciente se sintió orgulloso: “Fue un gol precioso para mí. Era muy importante marcar el gol de la victoria en un partido así, especialmente después de regresar de una lesión tan importante".