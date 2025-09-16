Tabla de posiciones en Liga BetPlay 2025: hay nuevo líder luego del juego América vs. Bucaramanga

Se empieza a poner al día la Liga BetPlay 2025-ll. Este martes, 16 de septiembre, Atlético Bucaramanga visitó al América de Cali en juego válido por la segunda fecha de la competencia. Al final, los leopardos rescataron un empate a cero y son nuevos líderes en la tabla de posiciones.

Se trató de un partido movido, con acciones para ambos clubes, pero América se volvió tendencia por la cantidad de chances que acabó desperdiciando.

Ya sea por la mala puntería de sus jugadores, el palo o los desvíos del portero de Bucaramanga, Aldair Quintana, lo cierto es que América no capitalizó sus opciones y se sigue hundiendo en una crisis importante.

Los escarlatas tenían la gran opción de salir del fondo de la tabla. Un triunfo esta noche en el Pascual los habría dejado, mínimo, en la casilla 17 de la tabla de posiciones. Sin embargo, tras el empate, siguen últimos con siete puntos en 10 juegos.

Para resaltar la poca asistencia de hinchas al estadio Pascual Guerrero de Cali, algo ya reiterativo en los últimos días. En redes han venido mostrando su descontento con la dirigencia.

Además, hubo otro hecho llamativo en el juego de diablos rojos contra leopardos. La comisión arbitral había designado a Carlos Márquez para el partido, pero finalmente fue Wilmar Roldán quien impartió justicia.

Desde Bucaramanga reportan que el cambio se pudo haber dado porque Márquez habría tenido polémicas decisiones, en el pasado, sobre el elenco campeón de Colombia en el primer semestre de 2024.

Datos generales del partido

Marcador final : América de Cali 0 - 0 Bucaramanga

: América de Cali 0 - 0 Bucaramanga Fecha : 16 de septiembre de 2025 (aplazado por jornada 2 en Liga BetPlay)

: 16 de septiembre de 2025 (aplazado por jornada 2 en Liga BetPlay) Estadio : Pascual Guerrero de Cali

: Pascual Guerrero de Cali Árbitro : Wilmar Roldán

: Wilmar Roldán Alineaciones:

América de Cali: Joel Graterol; Mateo Castillo, Andrés Mosquera Guardia, Jean Carlos Pestaña, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro, Josen Escobar; Cristian Barrios, Jan Lucumí, Rodrigo Holgado. DT: Alex Escobar (David González).

Bucaramanga: Aldair Quintana; Aldair Gutiérrez, Jefferson Mena, Carlos Henao, Carlos de las Salas; Leonardo Flores, Gustavo Charrupi, Faber Gil, Neyder Moreno, Jhon Vásquez; Gleyfer Medina. DT: Leonel Álvarez.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay

Bucaramanga brilla en la parte alta de la tabla con 21 puntos y una diferencia de gol más alta que Junior (+8) y Fortaleza (+6). Aunque los tres tienen las mismas unidades, el equipo de la ciudad bonita celebra por el ítem de desempate.